Un conseiller municipal de La Tuque évincé des séances de travail des élus

En entrevue à l’émission Toujours le matin, Luc Martel a dit ne pas être surpris de la tournure des événements. Je m’attendais à quelque chose comme ça parce que depuis quelques semaines, la tension est très palpable au sein du conseil municipal.

La démocratie n’existe plus à l’Hôtel de ville. Quand on n’est pas d’accord avec le maire, la démocratie n’existe plus.

Luc Martel, conseiller municipal de La Tuque