Les Raptors dévoilent trois nouveaux maillots pour la saison 2020-21

La formation torontoise n'a pas dérogé de ses couleurs habituelles – soit rouge, noir et blanc – mais le chevron, qui fait partie intégrante des maillots des Raptors depuis leur création en 1995, prendra une place beaucoup plus importante, au centre des maillots rouge, Association , et blanc, Icon .

Les Raptors ont dévoilé trois de leurs cinq nouveaux maillots en vue de la prochaine saison de la NBA. Photo : Photo offerte par les Raptors de Toronto

L'uniforme noir avec des touches de rouge rappelle invraisemblablement celui que portaient Michael Jordan et les Bulls de Chicago lors de la saison 1995-96. Il s'agit d'ailleurs du seul maillot des Raptors qui arborera le logo de la marque Jordan plutôt que le crochet de l'équipementier Nike.

Baptisée Statement , cette tunique se veut un hommage aux premiers uniformes des Raptors qui arboraient le fameux dinosaure.

Le maillot noir dévoilé par les Raptors rappelle celui arboré par les Bulls de Chicago en 1995. Photo : Photo offerte par les Raptors de Toronto

Les maillots dorés, dits City , faisant honneur au Nord que représentent les Raptors, ne font pas partie de cette annonce.

Ceux-ci seront dévoilés plus près du début de la nouvelle campagne dans la NBA, indique l'équipe dans un communiqué.

Les trois maillots dévoilés jeudi, eux, comptent tous une étiquette dorée sur le collet pour marquer la conquête du championnat de la NBA par les Raptors en 2019.

Le premier championnat des Raptors ne sera pas oublié de sitôt. Photo : Photo offerte par les Raptors de Toronto

La NBA et Nike ont supprimé les maillots traditionnels que portaient les équipes à domicile ou à l'étranger au début de la saison 2017-18, permettant aux équipes d'alterner entre quatre uniformes principaux qualifiés d'éditions (Association, Icon, Statement et City).

Notre but (avec ces maillots) était de faire évoluer notre identité We The North avec le chevron, qui est synonyme du Nord et de notre championnat, tout en offrant aux partisans un peu plus de style lorsqu'ils nous font part de leur appui , a indiqué la directrice du marketing de Maple Leaf Sports & Entertainment, Shannon Hosford.

Les maillots rouge et blanc sont déjà en vente, alors que l'uniforme noir le sera prochainement, assure l'équipe.