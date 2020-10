L'horaire des traversées vers les Îles modifié pour faciliter le passage par la bulle atlantique

La Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA) modifiera ses horaires de traversées vers les îles de la Madeleine afin de permettre aux voyageurs de faire la route de jour entre le Québec et le port de Souris, à l'Île-du-Prince-Édouard.

Par voie de communiqué, la CTMACoopérative de transport maritime et aérien indique qu'elle souhaite améliorer les conditions des voyageurs, dans la mesure du possible, et leur permettre de faire la route de jour, à la clarté et ainsi de diminuer les risques d’accident.

Dès samedi, le départ de Souris vers les îles de la Madeleine sera donc retardé à 17 h.

Cette solution temporaire est prévue jusqu’au 1er février 2021, ou jusqu'à ce qu'il y ait des changements aux mesures de la bulle atlantique.

Cette solution améliorera la sécurité des voyageurs jusqu’à ce que les élus et représentants des gouvernements règlent la situation concernant l’interdiction de dormir au Nouveau-Brunswick. Extrait du communiqué de la CTMA

Le départ de Cap-aux-Meules demeurera à 7 h.

La CTMACoopérative de transport maritime et aérien affirme qu'un retour à l'horaire régulier sera envisagé si les provinces voisines assouplissent leurs règlements .

