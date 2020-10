Québec subventionne trop l’industrie forestière, selon une étude de l’IRIS

Le gouvernement du Québec doit cesser de subventionner comme il le fait l’industrie forestière, pour qui les belles années ne reviendront pas, conclut une étude de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS).

Dans son rapport publié jeudi, l’ IRISInstitut de recherche et d’informations socioéconomiques indique que Québec subventionne de plus en plus l’industrie forestière, malgré son constant déclin depuis le début des années 2000.

Les pâtes et papiers et l’exploitation forestière sont en chute libre, le nombre d’emplois baisse sans arrêt depuis l’an 2000. Les travailleurs ont tendance à avoir des augmentations de salaire plus faibles que le coût de la vie , explique l'un des chercheurs ayant participé à cette étude, Bertrand Schepper.

Le gouvernement a octroyé 370 millions de dollars en 2019 pour les travaux sylvicoles et le développement de l’industrie des produits forestiers, en plus d’élargir encore les territoires ouverts à la coupe. En 2020, les subventions devraient atteindre 485 millions de dollars, selon l’ IRISInstitut de recherche et d’informations socioéconomiques .

Chaque dollar dépensé par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rapporte pourtant 0,41 $ en recettes forestières, selon l’étude.

Plus d’une municipalité québécoise sur dix a un certain degré de dépendance à l’industrie forestière, selon l’ IRISInstitut de recherche et d’informations socioéconomiques . Le Bas-Saint-Laurent se trouve en tête de file, avec 33 municipalités dépendantes à cette industrie, devant Chaudière-Appalaches (27) et l'Abitibi-Témiscamingue (20).

Les chercheurs qui l'ont réalisée affirment qu’il faut renouveler le modèle de l’industrie forestière avant que le Québec ne perde davantage.

Ils estiment qu’il faut rapidement diversifier les activités de la forêt en encourageant, par exemple, le tourisme et l’exploitation de la biomasse afin de sauver les emplois en région.

L’étude de l’ IRISInstitut de recherche et d’informations socioéconomiques a nécessité près de 200 demandes d’accès à l’information pour obtenir un portrait clair de la situation.

Plus de détails à venir