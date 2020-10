COVID-19 : dépistage élargi et cours annulés au Séminaire Saint-Joseph

La direction de l’école secondaire a indiqué que tous les cours d’éducation physique, les activités parascolaires et les programmes sportifs et compétitifs seront arrêtés au moins jusqu’au 24 octobre. Cette suspension d’activités pourrait être prolongée si Trois-Rivières demeurait en zone rouge au-delà de cette date.

Tous les élèves qui utilisent le transport public devront désormais porter le masque de procédure de type chirurgical en tout temps durant leurs déplacements.

Les contacts entre les groupes-classes sur l’heure du dîner et pendant les pauses seront interdits. Les élèves et le personnel de l'école sont invités à éviter de voir des personnes vulnérables et à reporter les activités non essentielles.

La fermeture de l’école pas envisagée pour l’instant

Ces mesures supplémentaires ont été communiquées mercredi soir aux parents des élèves de l’établissement de niveau secondaire. Elles ont été mises en place sur recommandation de la Direction régionale de la santé publique.

La santé publique a déterminé que certains cas de COVID-19 recensés au sein de la communauté du Séminaire Saint-Joseph auraient été acquis dans le milieu scolaire. Elle considère toutefois que la fermeture de l’école n’est pas requise pour le moment.

Depuis la rentrée scolaire, sept groupes-classes ont dû être placés en isolement. Une quinzaine d’élèves et quatre membres du personnel ont à ce jour été infectés par la COVID-19.