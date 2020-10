Contrôles entre Ottawa et Gatineau : « pas une obligation », selon le ministre Lacombe

C’est du moins ce qu’a expliqué le député de Papineau et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, lors d’une entrevue mercredi au Téléjournal Ottawa-Gatineau.

[Ça n’a] rien à voir avec ce qu’on a vu au printemps passé Mathieu Lacombe, député de Papineau et ministre responsable de la région de l’Outaouais

Samedi, le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé, avait pourtant déclaré que la police procédera à des contrôles routiers dans les prochains jours sur les ponts interprovinciaux entre Gatineau et Ottawa pour rappeler aux gens de limiter les déplacements non essentiels .

Cette annonce était survenue peu après que son ministère eut annoncé qu'une partie de l’Outaouais passait en zone rouge.

Je n’appellerai pas ça des barrages, je parlerais plus de contrôles parce qu’on a vu que souvent les gens vont l’oublier. On n’est pas là pour donner des contraventions, ce n'est pas notre objectif , avait nuancé samedi le ministre Dubé.

Son collègue a renchéri l'idée. On ne parle pas de barrages, on parle [plutôt] de contrôles aléatoires où les policiers pourraient vérifier un véhicule sur trois, un véhicule sur cinq. Ça arrivera quand on sera prêts à le faire, quand la santé et la sécurité publique vont juger que c’est le bon moment , a expliqué le ministre Lacombe.

Le ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, dit qu'il ne s'agira pas de barrages routiers, mais plutôt de contrôles (archives). Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Mais vous savez, si tout le monde respecte les consignes, c’est le message qu’on lance, en théorie on n'a pas besoin de faire ça , a-t-il ajouté. Il y a des gens à qui il faut le rappeler et puis on le fera, mais je vous dirais que la date, elle n’est pas arrêtée encore.

La frontière entre le Québec et l'Ontario

Vendredi, le gouvernement de Doug Ford a annoncé la fermeture des gyms, cinémas et salles à manger des restaurants à Ottawa, Toronto et dans la région de Peel jusqu'au 7 novembre.

C’est un des facteurs qu’on a pris en considération , avait alors reconnu Christian Dubé, ajoutant travailler en collaboration avec la ministre de la Santé de l'Ontario, Christine Elliott.

De son côté, le directeur national de santé publique du Québec, Horacio Arruda, avait expliqué en point de presse la semaine dernière qu'il surveillait de près l'Outaouais.

Il avait également indiqué ne pas vouloir déplacer un problème si le Québec ou l'Ontario adoptait des mesures plus strictes. Ceci pourrait en effet inciter certaines personnes à traverser la rivière des Outaouais pour profiter d'activités qu'elles ne pourraient pas faire dans leur ville.