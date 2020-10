Fusillade de Penticton : John Brittain passera le reste de sa vie en prison

Mercredi, John Brittain, un ingénieur à la retraite âgé de 69 ans, a plaidé coupable à trois chefs de meurtre au premier degré et à un chef de meurtre au second degré à la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Kelowna.

Le procureur de la Couronne demande une peine de prison à vie sans libération conditionnelle avant 40 ans. Pour sa part, la défense demande une possibilité de libération conditionnelle après 25 ans.

La juge Alison Beames a demandé à l’accusé s'il comprenait qu'il passerait probablement le reste de sa vie en prison. Ce dernier a répondu c'est correct .

Les membres de la famille des victimes ont sangloté alors que le déroulement de la fusillade était lu à haute voix dans la salle d'audience, décrivant comment John Brittain avait mis fin à quatre vies en moins de 45 minutes.

La juge Beames devrait prononcer la peine de John Brittain lors de la deuxième journée d'audience jeudi.

L’homme a été accusé de meurtres après avoir abattu, le 15 avril 2019, Rudi Winter, Darlene Knippelberg ainsi que Barry et Susan Wonch, tous sexagénaires. Les victimes sont tombées sous les balles de John Brittain alors qu’elles se trouvaient chez elles, dans le même pâté de maisons résidentiel.

Motif des crimes

Après avoir tiré sur Darlene Knippleberg, le tireur s'est rendu au détachement de la Gendarmerie royale du Canada de Penticton qui se trouvait non loin de la scène de crime pour se livrer à la police et avouer ses actes. Lorsqu'on lui a demandé la raison de sa présence, John Brittain a rétorqué qu'il venait de tuer quatre personnes et a expliqué où il avait abandonné leurs corps.

Le retraité et son ex-épouse ne vivaient pas ensemble au moment de la fusillade, cependant John Brittain a confié aux policiers qu'il avait commis ces meurtres pour régler un différend qui opposait sa femme aux victimes.