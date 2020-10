Lancement de la série Les Mecs, un an après la polémique

Les gens pourront juger le travail final , dit le producteur de la série, Guillaume Lespérance, qui a trouvé excessif le débat public entourant l’annonce de la comédie à l’automne 2019. Plusieurs critiques, dont l’écrivaine Martine Delvaux  (Nouvelle fenêtre) , avaient alors déploré le manque de diversité de la production et le fait qu’elle donnait la tribune à des hommes surtout blancs et hétérosexuels.

Également producteur des toujours controversées revues de fin d’année Bye bye, Guillaume Lespérance affirme vivre et accepter la critique, mais a mal digéré qu’on critique quelque chose que personne n’avait vu ou lu .

Pas de changement de cap

La scénariste de la série, Jacques Davidts (Les Parent, Polytechnique) voit dans Les Mecs une occasion de médiation entre des perceptions et opinions un peu trop campées. La société est plus polarisée, et c’est plus difficile d’en arriver à un compromis. [...] Ce qui m’intéresse le plus, c’est de provoquer une discussion, un débat , explique-t-il.

Si l’équipe de production n’a pas changé de cap sur la série à la suite de la polémique, Guillaume Lespérance souligne qu’elle reste ouverte aux critiques. On fait lire [les scénarios] à un diffuseur et à nos entourages respectifs. Et quand on sent que notre message peut blesser ou être mal interprété, alors bien sûr on l’ajuste , précise le producteur.

La série, qui met en vedette Christian Bégin, Normand Daneau, Alexis Martin et Yanic Truesdale, aborde les comportements masculins, les relations hommes-femmes et les attentes intergénérationnelles. Les principales victimes [de la comédie] sont les hommes de 50 ans , dit Guillaume Lespérance.

Les mecs évolueront sur 10 épisodes de 30 minutes. La distribution compte également Lynda Johnson, Alexandre Nachi, Nathalie Mallette et Julie Ménard.

Avec les informations de Catherine Richer