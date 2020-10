Cap sur l’intelligence artificielle au Cégep de Jonquière

Grâce à l’obtention d’une subvention de 200 000 $ accordée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, les rudiments de l’intelligence artificielle pourront être transmis à la relève.

Le club a notamment créé un robot qui imite les mouvements et un autre qui obéit au son des voix.

On veut vraiment développer des trousses pour les élèves de secondaire 4 et 5 ainsi que leurs enseignants, donc des trousses pédagogiques où ils vont pouvoir apprendre, à travers leurs cours, comment programmer et comment programmer avec l'intelligence artificielle , met en contexte Marie Briand, conseillère pédagogique à la recherche au Cégep de Jonquière.

L’établissement collégial espère ainsi attirer plus de jeunes vers ses programmes de sciences. En plein essor, le secteur de l’intelligence artificielle offre de belles perspectives d’emploi.

Il y a une grosse pénurie de main-d’oeuvre en informatique. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents et de personnes qui seraient peut-être en réflexion , note le directeur adjoint au développement pédagogique, Joël Gagné.

Formation en ligne

La formation au secondaire se fera en classe, mais aussi en ligne en raison de la pandémie. Une application intelligente sera mise en service pour permettre aux jeunes de programmer leurs robots à partir de leurs téléphones.

Émily Guay, enseignante au département de physique et responsable du club de robotique du Cégep de Jonquière, accompagnée de Vincent Morin, enseignant en informatique. Photo : Radio-Canada / Rosalie Dumais-Beaulieu

L’enseignante au département de physique, Émily Guay, croit qu’il est relativement simple d’apprendre la programmation. Son collègue Vincent Morin est du même avis.

On ouvre notre téléphone intelligent et l'intelligence artificielle est là. C'est partout dans notre monde. Il faut être conscient que ça existe, qu'on y a affaire tous les jours, Vincent Morin, enseignant

Une équipe d'Ubisoft Saguenay participera aux ateliers dispensés par le club de robotique et des professeurs de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) y apporteront également leurs connaissances en intelligence artificielle.

D'après le reportage de Rosalie Dumais-Beaulieu