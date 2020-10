Pause dans la LHJMQ : pas de surprise pour l'entraîneur des Olympiques

De passage à l'émission Sur le vif mercredi, l'entraîneur-chef et directeur général des Olympiques de Gatineau a indiqué ne pas être surpris de la décision de LHJMQ de reporter tous ses matchs au 28 octobre.

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a annoncé mercredi que les matchs des divisions Est et Ouest étaient reportés à la fin du mois pour limiter la propagation du coronavirus. Deux équipes étaient déjà en arrêt puisque des joueurs avaient contracté la COVID-19.

Ça devenait difficile parce que certaines équipes changeaient de zone ou de couleur jour après jour , explique Louis Robitaille. Le calendrier des parties était constamment à refaire.

L'entraîneur des Olympiques estime qu'il est plus sage de prendre une pause et reste optimiste quant à la date de reprise.

Prenons les 14 prochains jours, attendons de voir ce qui va se passer. Louis Robitaille, entraîneur-chef et directeur général des Olympiques de Gatineau

L'entraîneur insiste toutefois sur une chose : la santé publique ne nous a pas demandé de cesser nos activités, loin de là . La décision a plutôt été prise en amont pour le bien des citoyens et des joueurs , précise-t-il.

L'entraîneur-chef et directeur général des Olympiques de Gatineau, Louis Robitaille (archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

On veut être de bons citoyens, on veut aplatir la courbe , ajoute-t-il. Garder les joueurs motivés, malgré l'impossibilité de pouvoir s'affronter entre équipes, ça va être le plus gros défi , admet toutefois M. Robitaille.

Il reste malgré tout confiant. On est extrêmement chanceux de pouvoir jouer au hockey , souligne-t-il. C’est ce que je vais répéter comme message à mes joueurs .

Une fois que la plupart des équipes du Québec seront sorties des zones rouges, le tout sera plus intéressant pour les joueurs, conclut l'entraîneur-chef.