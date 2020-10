Débrouillage d'ICI RDI

Comme au printemps, ICI RDI est maintenant disponible sur ici.radio-canada.ca et sur l’application Info de Radio-Canada, pour permettre de suivre la situation d'heure en heure.

ICI RDI est aussi accessible à tous les abonnés de Vidéotron, Bell Télé, Cogeco, TELUS et Rogers, entre autres. Les abonnés de Shaw y auront accès dès la semaine prochaine.

Du côté anglophone, CBC News Network est débrouillée pour tous les abonnés de Bell Télé, Rogers, Cogeco, Eastlink et SaskTel, entre autres. Les abonnés de TELUS et de Shaw y auront accès dès la semaine prochaine. À compter de jeudi, la chaîne sera également accessible aux utilisateurs de CBC Gem, par l’entremise de l’application de CBC News et CBC.ca.