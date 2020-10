Jonathan Gauthier, un chansonnier qui se démarque sur le web

Jonathan Gauthier travaille comme chansonnier depuis plus de 20 ans. Quand les bars ont fermé au début de la pandémie, le printemps dernier, il a décidé de présenter ses spectacles sur le web. Sept mois plus tard, il vient tout juste d’offrir son 100 e rendez-vous en ligne.

L’artiste a vécu un véritable marathon le 11 octobre, lors de son spectacle. Le concept, c'était de se rendre à 100 chansons; alors ç’a duré sept heures! , raconte celui qui aime se lancer des défis alors que ses prestations durent normalement entre deux et trois heures.

Jonathan Gauthier élargit toujours le répertoire des chansons qu’il interprète en formule guitare-voix. Je dirais que j'ai au-dessus de 500 à 600 chansons , mentionne le chanteur, qui prend maintenant les demandes spéciales par clavardage.

Jonathan Gauthier a aménagé un studio où il est autonome. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

C'est sûr que les bons classiques vont toujours revenir, mais il y a de nouvelles chansons comme là, ces temps-ci, il y a Les Cowboys Fringants. Ils ont de nouvelles chansons que les gens aiment bien. Ce qui fait que je m’en fais demander. Jonathan Gauthier, chansonnier

Jonathan Gauthier réussit à vivre de son art grâce à ses spectacles sur le web et aux contributions volontaires du public. Habitué de présenter trois spectacles par semaine depuis plusieurs mois, il dit constater que la musique fait du bien et que les gens en ont besoin encore plus quand c’est des périodes de confinement .

Les mardis, jeudis et vendredis sont des soirées bien occupées pour Jonathan Gauthier qui réfléchit déjà au concept qu’il voudrait mettre en place pour souligner en beauté son 200e spectacle en ligne.