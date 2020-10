L’impasse entre la Ville de Winnipeg et l’équipe de baseball les Goldeyes continue

Ils indiquent que les Goldeyes ont connu un déficit ces deux dernières années. Le comité de l’urbanisme, des biens et de l’aménagement de Winnipeg avait réclamé les documents plus tôt cette année.

Un rapport présenté au comité exécutif de la Ville et publié cette semaine présente les revenus et les dépenses des Goldeyes. Selon les chiffres qu’elle a fournis, l’équipe était dans le rouge de 137 193 $ en 2018 et de 19 529 $ en 2019.

Mais le directeur des finances par intérim de la Ville, Paul Olafson, conclut que les Goldeyes fournissent des informations incomplètes. Il note que les informations ne contiennent aucun détail financier sur Riverside Park Management, l’organisme à but non lucratif qui agit comme intermédiaire entre la Ville et l’équipe de baseball.

La Ville loue le terrain du stade à Riverside Park Management, qui sous-loue ensuite le stade et les terrains de stationnement aux Goldeyes, qui appartiennent à Sam Katz, un ancien maire de Winnipeg.

Il ne semble pas que les informations financières fournies comprennent des informations financières concernant Riverside Park Management. Par conséquent, un examen complet des revenus des Goldeyes de Winnipeg et de Riverside Park Management ne peut être effectué , écrit-il dans le rapport.

Nous n’avons pas une image complète [...] Nous n’avons pas toutes les informations nécessaires pour comprendre comment marche cette opération , a déclaré M. Olafson aux journalistes mercredi.

La dernière offre de la Ville propose un contrat de location de 15 ans pour le stade Shaw Park. L’équipe paierait un loyer de 75 000 $ par an pendant cinq ans, puis 85 000 $ par an de la sixième à la 10e année et 95 000 $ de la 11e à la 15e année. Il serait ensuite possible de prolonger le contrat deux fois pendant cinq ans après les 15 premières années.

À l’heure actuelle, l’équipe de Sam Katz paie seulement 1 $ de loyer par an pour le stade.

Des conditions de bail innacceptables

Sam Katz estime que certaines des conditions du bail sont inacceptables. L'équipe doit savoir qu'elle bénéficiera de réductions sur la taxe sur les divertissements à l'avenir et doit conserver le contrôle du stationnement, avait-il déclaré en juillet.

Les informations soumises par les Goldeyes comptent aussi un rapport sur la contribution de l’équipe à la capitale manitobaine.

Il est indiqué que l’équipe paie plus de 300 000 $ par année en divers impôts, et qu’elle génère des recettes d’environ 100 000 $ par an pour la Ville en revenus liés au stationnement. L’équipe emploie environ 300 personnes pour une masse salariale de 1,7 million de dollars.

Le maire de Winnipeg, Brian Bowman, n'était pas disponible pour commenter cette affaire mercredi. Le président du comité des finances, Scott Gillingham, a cependant déclaré qu'il voterait probablement en faveur l'offre de la Ville, malgré les lacunes dans les détails financiers.

Je ne sais pas si nous allons obtenir toutes les informations que nous aimerions avoir, en particulier parce que certaines de ces informations sont protégées. Nous devons en fin de compte décider si nous voulons ou non le baseball des Goldeyes à Winnipeg, et pour ma part, j'aimerais voir les Goldeyes continuer à jouer , dit-il.

Avec les informations de Sean Kavanagh