Pas de porte-à-porte pour l'Halloween à Ottawa : des parents et des enfants déçus

La médecin hygiéniste de Santé publique Ottawa, Dre Vera Etches, a demandé mercredi aux familles de célébrer l'Halloween à la maison cette année, et ce, même si la Santé publique du Canada a donné son feu vert pour le porte-à-porte, à condition de respecter les mesures sanitaires.

Janette Raven n'est pas d'accord avec la recommandation faite par Dre Etches.

Si les enfants peuvent aller dans une salle de classe de 20-30 personnes, pourquoi ne peuvent-ils pas faire l’Halloween? Janette Raven, mère et infirmière

La mère et infirmière de profession croit qu'il est possible de passer l'Halloween, tout en étant sécuritaire. Prends-toi un costume d'Halloween avec un masque et vas-y avec des gants en apportant ton désinfectant pour les mains , propose-t-elle.

Les Ottaviens sont invités à fêter l'Halloween en famille cette année. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Plusieurs parents rencontrés près de l'école élémentaire catholique l'Étoile-de-l'Est d'Orléans semblaient déçus de cette annonce, mais comprennent les raisons pour lesquelles elle a été prise.

J'ai deux filles qui vont être pas mal déçues, mais je pense que, comme parent, c'est notre responsabilité de les informer de pourquoi c'est important , indique Lindsay Berardi.

Les enfants sont passés à travers du temps tellement difficile à cause de la pandémie. Lindsay Berardi

Certains parents ont déjà prévu le coup et ont plutôt choisi d'organiser des activités sécuritaires à la maison.

Lindsay Berardi est déçue pour ses enfants qui ont déjà dû faire des sacrifices depuis le début de la pandémie, mais dit comprendre la décision de la Ville. Photo : Radio-Canada

On a plein de belles activités qu'on va faire , dit Christine Cummings, en entrevue. On va commencer de nouvelles traditions, on va voir les décorations, faire une chasse aux trésors et on va écouter un film en famille.

Léa-Michelle Lavoie, la fille de Mme Cummings se dit un petit peu triste de la tournure des événements, mais il lui tarde de faire les activités que lui a préparées sa maman. Elle souhaite voir ses amis costumés et les décorations d'Halloween dans son quartier.

Rappelons que la Ville d'Ottawa a maintenant le taux le plus élevé d'infections à la COVID-19 par tranche de 100 000 habitants de tout l'Ontario depuis les deux dernières semaines.

Pas de porte-à-porte non plus à Casselman

Il n'y a pas qu'à Ottawa où le porte-à-porte a été annulé cette année, puisque le conseil municipal de Casselman en est venu à la même décision.

Le maire de la Municipalité, Daniel Lafleur a indiqué que les pompiers ne feraient pas la sécurité dans les rues cette année pour faire comprendre aux citoyens que le porte-à-porte est découragé.

