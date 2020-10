Des entrepreneurs du Centre-du-Québec inquiets du passage au rouge

À quelques heures de tomber eux aussi en zone rouge, des entrepreneurs des MRC d'Arthabaska et de l'Érable sont inquiets. Certains se demandent même comment ils pourront survivre à la crise sanitaire et à cette deuxième vague de fermetures.

C'est le cas des propriétaires du Sainte-Hélène Auberge et du Spa Nordique de Ste-Hélène-de-Chester.

Après avoir investi un million de dollars pour créer une quinzaine d'emplois dans leur établissement, la copropriétaire Marise Ouellette estime que les prêts ne seront pas suffisants pour survivre.

On a besoin de plus que des prêts. On ne peut pas rembourser un prêt si on n’a pas de clientèle. Je pense qu’il faut aller au-delà et [accorder] des subventions , croit-elle

Il y a des mesures qui ont été mises en place pour les loyers, mais dans notre cas, ça ne nous touche pas, car on est propriétaires, mais on a quand même un emprunt à rembourser , regrette Mme Ouellette

La Chambre de commerce et d'industrie des Bois-Francs et de l'Érable (CCIBFE) confirme d'ailleurs que plusieurs de ses membres encaissent ce passage au rouge très difficilement.

C’est une décision qu’on comprend, c’est pour la sécurité des citoyens. Par contre, je ne cacherai pas que c’est un autre coup difficile pour nos entreprises , fait savoir Stéphanie Allard, directrice générale de la CCIBFE.

La Chambre de commerce va être très présente, comme elle l’est depuis le début [de la pandémie] pour soutenir les entreprises, les aider et les diriger vers les bons programmes , ajoute-t-elle.

L'organisme rappelle que dans ce contexte particulier l'achat local revêt une importance capitale.

Avec les informations de Jean-François Dumas