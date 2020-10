La situation sous contrôle au Service de police de Saguenay

Selon le directeur du SPS, Denis Boucher, 10 employés devraient réintégrer les équipes d’ici la fin de la semaine. Plus de 90 % des effectifs devraient être de retour en service à compter de la semaine prochaine. Ainsi, une aide en provenance de la Sûreté du Québec ne devrait pas être requise.

Le Service de police de Saguenay est d’avis que c'est sa proactivité qui a permis de limiter l’étendue de l’éclosion.

On a été rapide à prendre des mesures dès qu’on a connu l’éclosion. On était même en avance sur la santé publique. On a tout de suite fait notre enquête au niveau des contacts et on a rapidement retiré les gens du travail. Ce qui fait en sorte que les cas qui sont devenus positifs, c’étaient tous des gens qu’on avait déjà retirés du travail. Denis Boucher, directeur du Service de police de Saguenay

La contamination communautaire est, depuis le début de la pandémie, la pire crainte pour le corps policier. Denis Boucher explique qu’un important exercice a été mené au printemps afin d’assurer la sécurité des policiers et autres employés du SPS.

« Ce qui est difficile à contrôler, c’est la transmission communautaire. C’est ce qui nous est arrivé. Oui, on a été surpris comment le virus peut être virulent, il se transmet très facilement », a expliqué Denis Boucher, en entrevue à l’émission Place publique.

La quinzaine de policiers infectés n’ont pas ressenti les effets de symptômes graves associés aux virus.

« Ils ont eu différents symptômes, d’un à l’autre, ce n’est pas toujours pareil. Mais pas de symptômes extrêmement graves pour la très grande majorité. La problématique est plus au niveau des effets collatéraux de la maladie, tous les problèmes familiaux que ça a pu amener. Les conjointes et conjoints retirés du travail, les enfant retirés de l’école et de la garderie. On doit composer avec l’isolement, la famille dans la maison. Ce n’est pas nécessairement quelque chose d’évident à vivre », ajoute Denis Boucher.

Le directeur du Service de police de Saguenay, Denis Boucher, a fait le point à l'émission Place publique. Photo : Radio-Canada

Le Service de police de Saguenay avoue que les échanges avec la santé publique n’ont pas toujours été simples. Denis Boucher, qui ne veut pas blâmer l’organisation, rappelle qu’il s’agit d’une situation difficile et que le nombre de cas est élevé. Il souligne, malgré tout, la bonne collaboration. Toutefois, il indique que le message et les consignes pouvaient différer d’un intervenant à l’autre. Il cite en exemple les procédures entourant l’isolement de policiers.

Advenant la confirmation de nouveaux cas positifs à la COVID-19, le Service de police de Saguenay compte emprunter la même stratégie d’isolement qui, selon la direction, s’est avérée efficace.