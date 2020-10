La Ville d’Ottawa veut des suspensions sans salaire pour ses policiers fautifs

Le conseil d’Ottawa veut donner le pouvoir à son chef de police de suspendre sans salaire un agent qui s’est mal comporté. Présentement, ni le chef de police ni la Ville ne détiennent ce mandat.

Les élus se sont entendus, mercredi, pour en faire la demande formelle à la province de l'Ontario.

Nous sommes préoccupés, car des agents de police continuent de recevoir la totalité de leur salaire, même s’ils font face à des accusations graves, voire d’inconduites criminelles, ce qui peut diminuer le respect [de la population envers les forces de l’ordre ] , a indiqué le maire d’Ottawa, Jim Watson, mercredi.

Actuellement, la Loi sur les services policiers de l’Ontario ne confère pas au chef d’un service de police ni aux organismes de surveillance le pouvoir de suspendre sans paye un agent de police accusé ou reconnu coupable d’une infraction grave à la Loi du Canada.

Ce n’est pas acceptable, et cela érode la confiance du public , soutient le maire.

Plusieurs suspensions depuis le début de l'année

En mars dernier, la Commission de services policiers d'Ottawa a suspendu le chef adjoint du Service de police d'Ottawa (SPO), Uday Jaswal. Ce dernier est visé par plusieurs allégations de harcèlement sexuel, dont certaines venant d'une employée du SPOService de police d'Ottawa .

La Commission de services policiers d'Ottawa a suspendu en mars dernier le chef adjoint aux enquêtes et au soutien du Service de police d'Ottawa, Uday Jaswal. (archives) Photo : Service de police d'Ottawa

Depuis le début de l’année, 10 membres du SPOService de police d'Ottawa ont été suspendus avec salaire, après avoir été accusés ou soupçonnés d’avoir posé des gestes répréhensibles. Quatre d’entre eux sont suspendus pour des crimes prétendus, quatre autres pour des motifs d’inconduites présumées et deux autres dossiers font toujours l'objet d’une enquête.

Des comptes à rendre

Pour le conseiller Rawlson King, qui vient d’être nommé pour siéger à la Commission de services policiers d’Ottawa, mercredi, une réforme s’impose depuis déjà trop longtemps au sein du service de police de la ville.

Le conseiller du quartier Rideau-Rockcliffe, Rawlson King, vient d’être nommé pour siéger à la Commission de services policiers de la Ville d’Ottawa. Photo : Radio-Canada

Les résidents veulent des redditions de compte. Il faut que les suspensions avec solde cessent si on veut freiner l’érosion de la confiance du public. Depuis des mois, on a entendu haut et fort qu’il fallait réformer et moderniser le service de police. Comme toute organisation publique, on a besoin d’une culture saine pour bien fonctionner , a-t-il dit.

Quand la police enfreint le règlement, il mine la confiance du public. Les gens ne veulent pas collaborer avec des gens en qui ils n’ont pas confiance. Rawlson King, conseiller du quartier Rideau-Rockcliffe

Par ailleurs, la Ville d’Ottawa a annoncé, il y a deux semaines, la mise en place d’un processus indépendant d’évaluation des plaintes de harcèlement formulées au sein du Service de police d’Ottawa. C’est une firme spécialisée en droit du travail qui recevra les plaintes et qui fera les suivis qui s’imposent.