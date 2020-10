L’application Alerte COVID se fait attendre en Colombie-Britannique

L’application Alerte COVID sera opérationnelle sous peu partout au Canada, sauf la Colombie-Britannique, l’Alberta et les territoires.

À nouveau questionné sur le sujet, le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique dit être en discussion avec le gouvernement fédéral quant à la mise en place de l’application dans la province.

La médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, a récemment indiqué qu’elle voulait s’assurer que l’application réponde bien aux besoins de la province.

Le gouvernement fédéral a consulté les différentes provinces au sujet de cet outil et nous sommes sur la liste. Nous voulons nous assurer que cette application viendra compléter nos efforts de traçage de la COVID-19 déjà en place. Dre Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la C.-B.

Cet été, la Colombie-Britannique avait déjà affirmé qu’elle souhaitait privilégier le contact humain plutôt qu’un outil technologique pour retrouver les personnes ayant été en contact avec une personne infectée.

Du côté de l'Alberta, le gouvernement de Jason Kenny a annoncé en août qu'Alerte COVID se substituera éventuellement à la sienne : AB TraceTogether. La date de cette modification n'a pas été annoncée.

Qu’est-ce que l’application Alerte COVID? L’application mobile, lancée par le gouvernement du Canada le 31 juillet, permet d’avertir les utilisateurs qui auraient pu être en contact étroit avec une personne infectée par la COVID-19 au cours des 14 derniers jours. Elle a d’abord été lancée en Ontario. Alerte COVID fonctionne en activant le Bluetooth. Elle ne conserve ni le nom ni les coordonnées des utilisateurs.

Un outil de plus pour répondre à la pandémie

Il y a quelques jours, des centaines de parents britanno-colombiens ont lancé un appel au gouvernement provincial pour plus de transparence et de données sur la propagation du virus afin de mieux prévenir les risques d’exposition à la maladie.

Malgré les hésitations et les doutes sur la sécurité de l’application exprimés dans les dernières semaines, le Dr Brian Conway, directeur du Centre des maladies infectieuses de Vancouver et président du RésoSanté Colombie-Britannique, indique que cet outil est une ressource de plus pour faire face à la pandémie.

J’espère que cette application pourra être disponible chez nous le plus rapidement possible. Elle devrait faire partie de la nouvelle normale. Personnellement, si j’ai été exposé à la COVID-19, j’aimerais le savoir. Dr Brian Conway, directeur, Centre des maladies infectieuses de Vancouver

Pour le Dr Brian Conway, l’application ne doit pas arrêter le traçage traditionnel des cas.

Le 6 octobre, l’application Alerte COVID avait été téléchargée 3,4 millions de fois au pays et 856 Canadiens y avaient enregistré un résultat positif à la COVID-19.

Ce mercredi, quelque 1500 Canadiens avaient signalé un diagnostic positif sur l'application Alerte COVID, selon le premier ministre Justin Trudeau. Cela a permis à l’application d’envoyer des alertes à des milliers de gens de plus , a-t-il ajouté.

Avec des informations d’Yvette Brend