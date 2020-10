Un tableau pour protester contre la fermeture des lieux culturels

L’image est forte. L’esquisse du tableau demandé par Pierre Trahan à l’artiste montréalais Paul Abraham montre la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, sur un cheval qui s’en prend aux artisans. Trois autres personnages du gouvernement assistent à la scène, tout sourire: le directeur de la santé publique du Québec, Horacio Arruda, le premier ministre François Legault et la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault. Une métaphore évidente au fait que, pour lui, le gouvernement a laissé tomber le milieu.

Pierre Trahan a décidé de prendre la parole avec l’art, car c’est ce que le collectionneur connaît le plus. Il le fait, car il pense que la majorité des personnes dans le milieu culturel n’osent protester contre les décisions gouvernementales.

Cependant, il avoue que certaines personnes lui ont dit que c’était cruel de s’en prendre ainsi au gouvernement. Pierre Trahan pense que la cruauté est plutôt de voir des gens perdre leur commerce. On devrait avoir une ministre qui se bat pour la culture et qui ne rend pas les armes aussi facilement , pense-t-il.

Il ajoute que c’est lui qui a demandé au peintre tous les éléments présents dans l’esquisse. Le seul fait qui vient de l’artiste est de l’avoir comparé à un tableau d’Harlequin.

Depuis sa publication sur Facebook dimanche dernier, Pierre Trahan dit avoir reçu de très nombreux commentaires. Plusieurs m’en parlent et me félicitent. Je suis l’agneau qui se sacrifie lui-même, car tout le monde a les mains liées, puisque c’est le gouvernement qui les fait vivre. Beaucoup de personnes ont tellement peur de se mettre le gouvernement à dos.

Le collectionneur d’art soutient que les visites dans les centres d’art et les musées étaient très sécuritaires. D’ailleurs, il s’insurge quant au fait que les centres commerciaux soient restés ouverts.

Il n’y a pas de logique. On ferme des endroits sécuritaires et on laisse ouverts des lieux de contamination. Dans les centres d’achat, les gens touchent à tout, personne ne surveille. On le voit. On ne me fera pas croire que d’aller dans une boutique remonte le moral. C’est d’aller dans un musée, aller voir un film ou un spectacle qui fait du bien.

Pierre Trahan