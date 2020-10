La facture du Centre mère-enfant de Sherbrooke passe à 328 M$

La facture du projet passe ainsi de 198 millions de dollars à 328,8 millions de dollars. Il s’agit d’un agrandissement de 33 635 mètres carrés qui accueillera plusieurs unités, dont la pédopsychiatrie, la pédiatrie, la maternité, la néonatologie et la nouvelle urgence, a mentionné Lionel Carmant.

Le projet devrait être livré en décembre 2023 et les premiers patients devraient être accueillis en 2024.

À ma dernière visite, j’ai réalisé que les unités de pédiatrie et néonatalogie n’avaient malheureusement pas changé depuis ma résidence. Il est temps que ce projet puisse avancer , explique-t-il. Le projet va répondre à la réalité actuelle du milieu de la santé.

Nous voulons qu’à terme, ce projet réponde aux plus hauts standards de qualité et d’efficacité, notamment en matière de pédiatrie et d’obstétrique. Il s’agit d’un enjeu majeur dans une communauté où la population est croissante.

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux