Les écoles de l'Abitibi-Témiscamingue se préparent pour l’enseignement à distance

Partout dans la région, des investissements importants ont été réalisés pour doter les élèves des outils informatiques dont ils pourraient avoir besoin.

Au Témiscamingue, des tablettes ont déjà été fournies pour chaque élève du primaire et du secondaire. Le Centre de services scolaire Harricana dit aussi avoir tout son équipement en main pour répondre à ses besoins.

À Rouyn-Noranda (CSSRN) et l’Or-et-des-Bois (CSSOB), des commandes ne sont toujours pas entrées et tout indique qu’il faudra attendre à décembre pour procéder à une distribution d’ordinateurs et tablettes pour tous les niveaux. On assure pouvoir faire face présentement à tous les besoins d’enseignement à distance qui se présenteront, surtout si la région bascule en zone rouge.

Même si on devait aujourd’hui fermer une école ou retomber en confinement total, on serait en mesure de fournir du matériel informatique pour chaque famille qui en aurait besoin, souligne Marny Bell, directrice des ressources éducatives au CSSOB. C’est sûr qu’on va prioriser ceux qui n’ont rien du tout, qui représentent environ 30% de nos familles. Aussi, tous nos élèves de 4e et 5e secondaire ont déjà leur portable et ils seront prêts si on devait tomber à de l’enseignement un jour sur deux.

Même son de cloche du côté de Yannick Roy, directeur général au CSSH. On a développé des scénarios pour chaque cas, précise-t-il. Si c’est juste une classe, on a déjà le portrait des besoins de tout le monde et on pourra être fonctionnel en 24 à 48 heures. On a aussi un plan pour la fermeture d’une école ou encore pour un reconfinement total, en alternant l’enseignement au primaire le matin et au secondaire l’après-midi.

Formation

Les Centres de services scolaires affirment avoir mis les bouchées doubles pour que les enseignants et les élèves soient prêts à utiliser les outils technologiques mis à leur disposition.

Selon Anne-Frédérique Karsenti, directrice des services éducatifs au Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda, les formations se sont intensifiées depuis le printemps auprès du personnel enseignant. De plus, les premières semaines de l’année scolaire ont permis de peaufiner la préparation avec les élèves.

Anne-Frédérique Karsenti, directrice des services éducatifs au Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (archives) Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Tant au primaire qu’au secondaire, on a fait des simulations comme si les élèves étaient confinés et qu’ils devaient utiliser les outils , précise-t-elle.

Outre la formation du personnel et des élèves, le CSSOB dit aussi avoir ciblé les parents dans sa préparation technologique.

On veut que les enfants et les parents puissent être en mesure d’utiliser l’outil. On a déposé sur notre site Internet toutes les informations pour leur permettre de supporter les élèves , ajoute Marny Bell.

Accès à Internet

Quel que soit le Centre de services scolaire, l’enjeu de l’accès à Internet haute vitesse est bien réel.

Selon les sondages qu’on a réalisés, on pourrait avoir jusqu’à 20% de nos élèves qui n’auraient pas accès à une connexion suffisamment rapide, explique Nicole Lavoie, directrice des services éducatifs au CSS Lac-Témiscamingue. Pour ceux qui ont accès un signal cellulaire, on pourra fournir des clés LTE, mais pour les autres, on devra trouver d’autres solutions. On y travaille.

Des alternatives sont étudiées partout dans la région, notamment de livrer des clés USB aux élèves à chaque jour avec les enregistrements des cours de la journée, ou encore organiser de l’enseignement en présentiel pour ces clientèles, par petits groupes.