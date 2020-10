Produits forestière Petit Paris suspend ses activités en raison de la COVID-19

Une éclosion de COVID-19 est en cours au sein de cette filiale de la Coopérative Forestière de Petit Paris. Six membres du personnel, dont trois œuvrant à l'usine et trois autres à l’administration, ont obtenu un diagnostic positif. Par ailleurs, aucun cas n’est répertorié au sein de la coopérative.

Pour éviter la propagation, nous avons suspendu ce matin les opérations de l'usine. Nous procédons actuellement à la désinfection de tous les espaces de travail. Un dépistage massif en collaboration avec la santé publique de tous nos travailleurs sera effectué dans les prochaines heures , a fait valoir la direction de l'entreprise.

La direction espère être en mesure de redémarrer graduellement les opérations d’ici quelques jours. Elle ajoute qu’un maximum de mesures est déployé afin d’assurer un retour au travail en toute sécurité.

Des discussions sont d’ailleurs en cours avec la direction de la santé publique afin d’établir un plan de redémarrage. L’information serait transmise aux employés concernés.

Le maire espère une reprise rapide

Le maire de Saint-Ludger-de-Milot, Marc Laliberté, qui est également transporteur pour la Coopérative forestière Petit Paris, indique que le transport de bois est maintenu vers l'usine. Il espère que l'arrêt de production soit le plus court possible.

On souhaite que les gens infectés puissent guérir le plus tôt possible. On espère aussi que l'usine redémarre le plus tôt possible de manière sécuritaire , mentionne-t-il.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean compte 23 éclosions actives. Six autres entreprises privées sont aux prises avec des éclosions. Elles comptent toutes moins de cinq cas actifs.

Avec les informations de Gilles Munger