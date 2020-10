Après huit mois de retard, la maison pour aînés Mécatina ouvrira finalement ses portes

L’ouverture de la résidence était d’abord prévue pour le mois de février dernier, mais la pandémie de COVID-19 a changé les plans.

Une date d’ouverture a finalement été fixée lors d'une réunion entre l'organisme à but non lucratif chargé du projet et le Centre intégré de santé et de service sociaux de la Côte-Nord (CISSS).

Cinq résidents ont déjà manifesté leur désir de s’installer dans la résidence, qui compte neuf unités.

La semaine dernière, dix candidats ont terminé une formation dans le but d’être embauchés à la résidence. Dans un premier temps, seulement deux d'entre eux pourront y obtenir un emploi, mais le maire de Gros-Mécatina, Randy Jones, espère trouver les fonds nécessaires pour embaucher un plus grand nombre de personnes.

Comme c’est là, ce n’est pas dans les cartes de faire de l’argent avec ça. C’est pour ça qu’on travaille avec le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord pour qu’il soit partenaire.

D'ici là, certains résidents pourront continuer à bénéficier de l'aide à domicile.

La maison Mécatina comprend neuf logements. Photo : Randy Jones

Second retard

L'ouverture de la résidence, très attendue dans la communauté de la Basse-Côte-Nord, avait aussi été retardée de quelques mois en raison de problèmes d'arpentage.

Ce problème, qui n’était en fait que la mise à jour du certificat de localisation, n’est généralement pas majeur. Cependant, comme Gros-Mécatina est une région sans accès à la route, le déplacement d’une équipe d’arpenteurs devenait alors un enjeu de taille.

Le projet, qui a coûté 2,5 millions de dollars selon les estimations de la Municipalité, est en cours depuis 32 ans.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle