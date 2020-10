COVID-19 : 10 autres cas confirmés à la Résidence Prescott et Russell

Le nombre de cas confirmés de coronavirus à la Résidence Prescott et Russell de Hawkesbury s’élève désormais à 35, soit 8 employés et 27 résidents.

Les Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR) confirment un total de 35 cas positifs de la COVID-19 au sein de la Résidence Prescott et Russell, soit 27 résidents et 8 employés , fait savoir Justin Bromberg, conseiller principal des communications dans un communiqué.

Dans le même communiqué, on affirme que la résidence située à Hawkesbury a reçu tous les résultats du dernier dépistage, le 9 octobre.

L'administrateur de la Résidence Prescott et Russell, Alexandre Gorman, indique que tous les résidents et les employés ont dû passer un test de dépistage. Cela représente 170 employés et 132 résidents.

Pour limiter les risques de propagation entre résidents et employés, nous n’avons que 6 employés qui promulguent des soins aux résidents qui sont atteints de la COVID-19 , explique-t-il.

En ce moment, la situation n’est pas critique, mais ça a un impact sur nos employés , fait valoir M. Gorman.

Ce ne sont pas des robots, ils sont humains et à un moment ou un autre, ils vont se fatiguer. Alexandre Gorman, administrateur de la résidence Prescott et Russell

Pour éviter que cela n’arrive, M. Gorman affirme avoir fait des démarches auprès des employés paramédicaux de Prescott et Russell en plus de l’Hôpital d’Hawkesbury pour obtenir de l'aide.

On travaille ensemble, on essaie de garder notre calme , conclut-il.

Avec les informations de Denis Babin

Plus de détails à venir