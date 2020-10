Le nouveau iPhone 12 viendra sans écouteurs et chargeur

Le géant technologique affirme avoir pris cette décision pour réduire son empreinte carbone .

Les consommateurs et consommatrices ont déjà plus de 700 millions de paires d’écouteurs à prise Lightning et plusieurs ont déjà fait la transition vers une expérience sans fil , a expliqué Lisa Jackson, vice-présidente environnement et politiques sociales de l’entreprise.

Il y a aussi déjà plus de 2 milliards d’adaptateurs d’alimentation Apple à travers le monde, sans compter les milliards d’adaptateurs de tierces parties. Nous enlevons donc ces items de la boîte d’iPhone, ce qui réduit les émissions de gaz à effet de serre et évite l’extraction et l’utilisation de matériaux précieux.

Cette décision permettra également d’acheminer l’iPhone 12 dans des boîtes plus petites, rendant le transport plus efficace, ce qui réduit aussi l’empreinte carbone de l’entreprise.

Cette frugalité ne se reflétera toutefois pas dans le portefeuille des personnes qui achèteront l’iPhone 12, dont le modèle le plus abordable se détaille à tout près de 1000 $.

L’iPhone 12 viendra seulement avec un câble de recharge USB-C vers Lightning. Ces câbles ne sont pas compatibles avec les adaptateurs d’alimentation USB-A qu’Apple fournit avec ses appareils depuis des années. Ceux et celles qui n’auraient pas déjà un bloc d’alimentation USB-C pourront s’en procurer un, de base, pour 25 $.