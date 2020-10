Débat électoral en C.-B. : des commentaires maladroits font réagir

L’un ne « voit pas la couleur des gens », l’autre se vante qu'une patiente a baptisé son bébé à son nom. Les réponses du chef du Nouveau Parti démocratique, John Horgan, et du chef du Parti libéral, Andrew Wilkinson, à la question du privilège blanc au débat électoral de mardi ont fait réagir en Colombie-Britannique.

Comment avez-vous personnellement pris en compte votre propre privilège et vos préjugés inconscients en tant que leader politique blanc? Les réponses à cette question posée par la modératrice Shachi Kurl lors du débat ont suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.

Premier à répondre, Andrew Wilkinson a partagé son expérience comme médecin dans la province pour faire part de son ouverture.

Je crois qu'il y a un jeune homme peut-être pas si jeune à Lillooet à qui sa mère a donné mon nom après que je l’eus aidée à accoucher, a-t-il raconté. C'est le genre d'expérience qui vous fait réaliser que nous sommes tous égaux.

Le chef du Nouveau Parti démocratique, John Horgan, a tenté de défendre les trois ans à la tête du gouvernement. Photo : Radio-Canada

John Horgan, de son côté, a plutôt remonté dans ses souvenirs d’enfance. J'étais un joueur de la crosse, j'ai joué avec des amis autochtones, j'ai joué avec des amis sud asiatiques, a-t-il expliqué. Je ne voyais pas la couleur des gens. Je sentais que tout le monde autour de moi était pareil.

Le premier ministre sortant s’est repris par la suite en faisant référence au fait que les trois partis avaient la volonté de s’attaquer au racisme systémique.

Même si John Horgan s’est excusé pour ses commentaires dans les minutes qui ont suivi le débat, les propos ont fait réagir June Francis, la coprésidente de la Société Hogan’s Alley.

Ce que nous avons entendu bien sûr, c'est son propre aveuglement à son propre privilège. Cela remet en question sa capacité à comprendre la question du racisme et à mettre en place des politiques qui abordent ces problèmes June Francis, co-présidente de la Société Hogan's Alley

Quant à Andrew Wilkinson, June Francis n’est pas plus tendre : Il est devenu le sauveur blanc qui est allé dans le nord et a fait nommer un enfant en son honneur…

Pour la militante, c’est un retour à la case départ. Des commentaires qu’elle juge d’autant plus surprenants, étant donné les événements récents aux États-Unis qui ont eu des échos jusqu'en Colombie-Britannique.

Aujourd'hui, les gens de couleur, les personnes autochtones n'ont pas le sentiment que l'un ou l'autre de ces deux dirigeants est en mesure de comprendre notre position et de s'assurer que nous avons les mêmes opportunités que tout le monde , affirme Mme Francis.

La gaffe de la soirée

Selon le politologue Nicolas Kenny de l'Université Simon Fraser, il s’agissait de la gaffe de la soirée. C’est quelque chose qu’on disait à une époque, mais qui ne se dit plus, a-t-il mentionné à l’émission Phare Ouest. Il est apparu comme étant déconnecté de la réalité.

Les commentaires, selon le politologue, étaient d’autant plus surprenants étant donné l’actualité récente. Ça a tout de même créé une impression défavorable.

L’analyste Bryan Bréguet du Collège Langara minimise toutefois l’impact potentiel sur la campagne électorale : Ça a peut-être fait réagir des électeurs plus jeunes, mais ça n’aura pas d’incidence chez les partisans . Selon lui, les réponses de John Horgan et d’Andrew Wilkinson ont probablement été jugées acceptables par plus de 90 % des gens, mais mal reçues chez les militants suivant le débat sur les réseaux sociaux.

Je pense que dans le cas de M. Wilkinson, son électorat est plus vieux et plus à droite donc si ça se trouve ils vont avoir appuyé ce qu’il dit. À titre de comparaison, les commentaires jugés sexistes émis par une des candidates libérales, Jane Thornthwaite, auxquels Andrew Wilkinson a assisté sans réagir, résonneront davantage auprès des électeurs.

Une bouée pour le Parti vert

La chef du Parti vert, Sonia Furstenau, a plutôt fait appel à son expérience de mère pour illustrer le fait que tous ne sont pas égaux .

Quand on regarde sur Google Trends, le nombre de recherches pour Sonia Furstenau a augmenté après son intervention , analyse Bryan Bréguet.

Selon lui, sa performance de mardi, alors que le Parti vert lutte pour sa survie selon les sondages, pourrait lui permettre de conserver son siège sur l’île de Vancouver.