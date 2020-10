L'examen des enquêtes sur les personnes disparues veut repenser le rôle de la police

Maintenant que la collecte de témoignages de l’examen indépendant sur les enquêtes concernant les personnes disparues, dont celles de l'affaire McArthur, est terminée, quels constats peuvent déjà être faits? L'avocat qui collabore à cet exercice espère que leurs recommandations mèneront, entre autres, à l’amélioration de la relation entre la communauté LGBTQ2+ et le Service de police de Toronto.

L’examen indépendant des enquêtes sur les personnes disparues déterminera comment encourager des enquêtes efficaces et impartiales, en particulier en ce qui concerne les communautés LGBTQ+ et les communautés vulnérables ou marginalisées.

L'ancienne juge de la Cour d'appel de l'Ontario, Gloria Epstein, y travaille depuis le mois de septembre 2018 et la collecte de témoignages auprès des membres de la communauté vient tout juste de se terminer.

Le rapport de la juge Epstein doit être publié avant la fin du mois de janvier 2021.

Bruce McArthur a été reconnu coupable des meurtres prémédités de huit hommes faisant partie de la communauté gaie, entre 2010 et 2017. Photo : Facebook

Ce comité de travail doit aussi se pencher sur la manière dont les agents du Service de police de Toronto interagissent avec les différentes communautés marginalisées qu'ils servent et sur la discrimination systémique, entre autres.

Depuis la disparition et la mort de huit hommes liés au village gai de Toronto, entre 2010 et 2017, le lien de confiance déjà détérioré entre la communauté LGBTQ+ et le Service de police de Toronto n’a fait que se briser davantage.

Nous devons adopter des mesures systémiques pour éviter qu'un autre drame se produise. Mark Sandler, conseiller juridique de l'examen indépendant

Le rapport qui découlera de cet examen ne se limitera pas aux disparitions liées à l'affaire McArthur. La juge Gloria Epstein doit évaluer l'ensemble des pratiques de la police dans les cas de personnes disparues.

L'engagement communautaire est une priorité pour la juge Epstein , selon son conseiller Mark Sandler.

L’avocat raconte qu'elle a rencontré une variété de personnes touchées par ces enquêtes au cours des derniers mois : des personnes racisées, des Autochtones, des sans-abri et des réfugiés.

En plus d'avoir interviewé 235 personnes incluant 55 policiers, le comité d'examen a examiné plus de 86 000 pages de documents concernant notamment des pratiques et politiques au sein du corps policier , poursuit-il.

Cette assemblée publique conclut la phase active de notre travail. La prochaine étape sera la rédaction du rapport. Mark Sandler, avocat

Ce rapport abordera la manière dont les enquêtes liées à l'affaire McArthur ont été menées, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui explique ce qui a mal tourné, ce qui a bien fonctionné et quels changements devront être adoptés, selon les conclusions de l'examen, pour empêcher un autre tueur en série d'opérer dans une communauté marginalisée , lance Mark Sandler.

Repenser le rôle de la police

Toronto a une unité spéciale pour les personnes disparues depuis environ deux ans, qui sera d'ailleurs évaluée par la juge dans son rapport.

M. Sandler souligne que le rôle de la police dans le processus entourant la disparition de personnes a été au cœur des préoccupations des membres de la communauté torontoise dans le cadre de cet examen.

Le Service de police de Toronto a soutenu pendant près de 10 ans qu'il n'y avait pas de tueur en série dans le village gai. Encore à ce jour, la communauté LGBTQ+ accuse la police de ne pas avoir pris au sérieux ces disparitions.

Le souvenir de ces événements troublants et la gestion de l’affaire restent traumatisants pour plusieurs membres de la communauté.

La relation entre la communauté et la police reste tendue. Ron Rosenes, membre de la communauté gaie de Toronto

Ron Rosenes est un activiste communautaire qui vit avec le VIH depuis presque 40 ans. Il fait d'ailleurs partie du groupe consultatif communautaire de cet examen.

Ron Rosenes. (archives) Photo : Radio-Canada

Beaucoup de gens sont réticents à aller vers la police. Ils ne font pas confiance à la police pour respecter leurs droits, et encore moins pour agir rapidement , croit-il.

Il demande une réforme de la police de Toronto depuis des années.

Nous regardons s'il y a des modèles alternatifs en ce qui concerne la gestion des cas de personnes disparues. Mark Sandler, conseiller juridique

Même des policiers nous disent que plusieurs enjeux entourant les personnes disparues ont peu à voir avec la criminalité et beaucoup à voir avec des enjeux sociaux , raconte M. Sandler.

Dans une déclaration écrite envoyée à Radio-Canada, le Service de police de Toronto admet avoir tiré des leçons de la gestion de l'affaire McArthur.

Cette affaire nous a appris qu'en tant que corps de police, nous avons la responsabilité d'évoluer continuellement en améliorant nos politiques, nos procédures, la formation, l'utilisation de la technologie et le maintien de liens étroits avec la communauté , écrit Connie Osborne de la police de Toronto.

Le Service de police de Toronto n'a pas participé à l'assemblée publique organisée mercredi soir par la juge et son conseiller pour entendre les commentaires des membres de la communauté. Le corps policier dit toutefois collaborer avec la juge Epstein.

C'est un regard critique sur la gestion des enquêtes sur les personnes disparues. Est-ce que des leçons ont été tirées? Est-ce que le traitement des personnes disparues est influencé par des biais à l'égard de leur couleur, leur orientation, leur origine ou leur statut en tant qu'immigrant? Mark Sandler

Selon l'avocat, cet exercice vise à soutenir la communauté dans sa quête de réponses et à suggérer de nouvelles façons de faire.

Nous avons maintenant l’occasion d’examiner d’autres moyens de localiser des personnes disparues [avec l'aide de citoyens] , conclut Ron Rosenes.

Il faudra encore attendre quelques mois avant de pouvoir lire les conclusions et recommandations de la juge Gloria Epstein. Mark Sandler dit préparer une longue lecture pleine d'observations et de recommandations.