Un restaurant menacé de poursuite pour avoir refusé de servir une personne sans masque

La lettre exige que le propriétaire donne une copie de tous les enregistrements vidéo de l'événement, qui aurait eu lieu le 7 octobre.

Elle indique également que le restaurant peut régler le problème et éviter des démarches officielles en payant 20 000 $.

Serveuse au restaurant, Nhu Dang, travaillait au comptoir des plats à emporter lorsque l'incident a eu lieu.

Il est venu chercher sa commande de plats à emporter et je lui ai poliment demandé de mettre un masque. Il a dit qu'il ne pouvait pas et j'ai essayé de lui expliquer les raisons de notre politique et toutes les possibilités pour pouvoir obtenir son plat à emporter, mais il est clair qu'il ne voulait pas , affirme Mme Dang.

Elle ajoute qu'elle lui avait également proposé de lui donner un masque jetable.

Après quelques minutes, Mme Dang affirme qu'elle est allée chercher Renu Anderson, copropriétaire du Thai Palace.

Mme Anderson affirme qu’il a demandé au client ce qui se passait, que celui-ci lui a répondu en l’invectivant en lui disant qu’il avait des droits, que je ne pouvais pas lui demander de billet du médecin .

Le propriétaire ajoute qu’il a tenté de raisonner avec le client, en affirmant qu'il devait s'assurer que son personnel et ses clients étaient en sécurité.

Une politique claire sur les masques

Mme Dang affirme qu'elle a invité l'homme à partir, s'il ne portait pas de masque.

Celui-ci a dit qu'il était un avocat, explique-t-elle.

Des appels de CBC au cabinet d'avocats Antoine d'Ailly, qui a envoyé la lettre au restaurant, sont restés sans réponse.

Impossible de savoir si un avocat qui y travaille est à l'origine de la plainte ou si le bureau représente un client.

Des panneaux indiquant que les clients doivent porter un couvre-visage sont affichés à l'extérieur du restaurant. Si une personne ne peut pas en porter un, le restaurant indique qu'il dispose d'un service de livraison.

La lettre du cabinet d'avocats demande au restaurant une copie de la totalité des enregistrements vidéo qui pourraient montrer l’incident entre 19 h 30 et 20 h 00 le 7 octobre.

Des enregistrements téléphoniques sont aussi demandés.

La lettre se termine en disant que si les propriétaires ne répondent pas au plus tard le 16 octobre à 17 h, l'offre de règlement sera révoquée et que la plainte sera déposée au Tribunal des droits de la personne de l'Ontario.

Je ne pense pas que cela ait un quelconque mérite. Nous avons le droit de refuser le service , affirme Charles Anderson, l’autre copropriétaire. C'est notre établissement. Si vous ne voulez pas suivre les règles du gouvernement, restez chez vous.

Les entreprises peuvent refuser un service

Lors de la réunion d'information quotidienne du bureau de santé publique mercredi, le médecin hygiéniste Wajid Ahmed a déclaré que dans une fenêtre de restaurant où la distance entre le serveur et la personne est supérieure à 2 mètres et où il n'y a pas d'interaction directe, il pourrait être possible d'interagir sans risques.

Mais dans un autre type de restaurant à emporter où il est impossible de garder la distance physique, nous recommandons que les gens portent un masque , explique-t-il.

Ni l'ordonnance de la section 22 ni le règlement municipal sur le port obligatoire d'un masque ne décrivent des consignes sur le port d'un masque à la fenêtre des commandes à emporter.

Adam Savaglio, avocat en droit commercial, affirme que les entreprises ont le droit de refuser de servir leurs clients, tant qu'elles ne font pas de discrimination à leur égard.

Les entreprises essaient de fonctionner pendant la pandémie et dans un tel cas, elles devraient bénéficier d'une certaine flexibilité pour trouver la meilleure façon de protéger leurs employés , explique Me Savaglio. C'est une période très difficile avec des circonstances changeantes tous les jours.

Si une personne souffre d'un handicap, Me Savaglio affirme qu'il devrait y avoir une discussion entre la personne et l'entreprise pour voir si un aménagement peut être fait.

En ce qui concerne l'offre de règlement de 20 000 $, Me Savaglio croit que les lettres de mise en demeure comme celles-ci deviennent une pratique courante.

Une année déjà difficile

Les propriétaires du petit restaurant se sont frustrés et ont fait remarquer que cet incident ne faisait qu’empirer une année déjà difficile pour leur entreprise.

Toutes les petites entreprises sont en difficulté , a déclaré M. Anderson. C'est difficile en ce moment et les taux de COVID sont en hausse, dit-il. Tout le monde doit être prudent pour ne pas propager la maladie. Nous essayons juste de collaborer.

Les propriétaires du restaurant ont ajouté qu'ils allaient eux aussi s'adresser à un avocat.