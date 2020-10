La Société Apollo de Godbout au bord du naufrage

Il est minuit moins une pour le projet qui vise la transformation du navire Apollo en récif artificiel pour la plongée sous-marine au large de Godbout. Si une aide gouvernementale importante n’est pas accordée à l’organisme promoteur et des travaux entrepris rapidement, le bateau pourrait bien se retrouver à la ferraille.

Il nous reste de l’argent dans le compte de banque, mais pas assez si on est mal pris pour passer l’hiver, on n'est pas capable , averti Jean-Yves Bouffard, maire de Godbout, président de la Société Apollo de Godbout, spécifiant que le bateau, à quai au bassin Louise à Québec, doit entre autres être chauffé et surveillé durant l'hiver.

La Société Apollo de Godbout, une organisation sans but lucratif, attend une soumission d’une entreprise ontarienne, qui devrait arriver la semaine prochaine, pour la réalisation d'importants travaux qui doivent être menés dans le bateau avant qu’il ne puisse être sabordé au large de Godbout.

La Société ne dispose toutefois pas des fonds pour entreprendre ces travaux et espère obtenir de l’aide gouvernementale.

On a pas encore tiré la plug sur le bateau, mais mettons que le bouchon n’est pas solide solide. On n’a pas eu de réponse d’aucun niveau du gouvernement provincial. Le fédéral nous a dit : "oui, mais il faut que le provincial embarque". Si le provincial n’embarque pas, on n'a rien , indique M. Bouffard.

Le temps presse puisque le bateau est prend une place aux installations du groupe Océan, à Québec et l’entreprise demande qu’il quitte le quai au plus vite.

Le maire de Godbout, Jean-Yves Bouffard Photo : Radio-Canada

La Société des traversiers du Québec (STQ) a alloué deux millions de dollars à la Société Apollo pour la préparation du navire, soit l’équivalent de ce qu'elle aurait dû payer pour envoyer le navire à la ferraille lorsqu'il a arrêté de faire les traversées entre Matane et la Côte-Nord.

Cette somme est toutefois déjà presque toute dépensée alors qu’uniquement 30 % des travaux sont exécutés, estime Jean-Yves Bouffard.

L’Apollo devait être transformé à Québec. Les travaux sont toutefois arrêtés depuis le 25 mai, faute de financement. La pandémie de COVID-19 a aussi entraîné des retards dans le chantier.

Groupe Océan ne veut pas rester pris avec le bateau, je les comprends , avoue Jean-Yves Bouffard, qui explique que l’entreprise perd de l’argent en maintenant l’Apollo à son quai.

Si aucune solution n’est trouvée rapidement et la Société Apollo pourrait devoir envoyer le bateau à la ferraille, une opération loin d’être gratuite qui requiert le transport du navire vers sa destination finale.

M. Bouffard explique que si les coûts pour mener à bien le projet de récif artificiel sont considérablement plus élevés que ceux pour envoyer le bateau à la ferraille, il serait plus judicieux d’opter pour cette deuxième option.

On a assez payé pour ça, les citoyens ont assez payé pour ça. Jean-Yves Bouffard, maire de Godbout, président de la société Apollo de Godbout

Le prix de la soumission pour la transformation du navire et la volonté des gouvernements à s’impliquer financièrement seront donc déterminants au sort de l'Apollo.

Quitter le navire

Sept des dix administrateurs originaux de la l’organisme à but non lucratif ont quitté leur poste en raison de ces difficultés.

Ne reste plus à bord que Jean-Yves Bouffard, maire de Godbout, François Corriveau, directeur général de la Ville de Baie-Comeau, et Antonio Hortas, président de la Chambre de commerce de Manicouagan.