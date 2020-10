L'économie et la société : les préoccupations électorales des Fransaskois

Du financement des organismes à but non lucratif à une position claire sur le racisme, des organismes fransaskois espèrent que le prochain gouvernement se penchera sur une variété d’enjeux économiques et sociaux en Saskatchewan. Voici un aperçu de ces priorités.

Financement des OBNL et des PME

Le directeur général du Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan ( CECSConseil économique et coopératif de la Saskatchewan ), Kouamé N’Goandi, aimerait voir des solutions innovatrices proposées pour venir en aide aux organismes à but non lucratif ( OBNLorganisme à but non lucratif ) ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises de la province, de la part du gouvernement qui sera élu le 26 octobre.

On veut voir [...] des politiques [et] des stratégies en place pour aider les PME et les organismes à but non lucratif , déclare-t-il.

Il porte d’ailleurs une attention particulière au financement des OBNLorganisme à but non lucratif . Selon lui, ces organismes sont souvent laissés de côté lorsqu’on traverse une crise, comme une pandémie, et subissent alors des compressions dans leurs budgets.

Kouamé N'Goandi est le directeur général du Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Olivier Daoust

Mais on connaît très bien [...] la charge de travail de ces organismes [qui soutiennent] notre communauté. Donc on n'aimerait pas que ces organismes à but non lucratif soient laissés de côté , affirme Kouamé N’Goandi.

Il croit par ailleurs que les organismes à but non lucratif ont un rôle important à jouer en temps de crise.

[Les OBNLorganisme à but non lucratif ] jouent vraiment un rôle économique et social [...]. Ils vont aider les gens qui sont dans des situations difficiles, qui ont perdu leurs emplois. Ils vont les aider à se [relever] et peut-être à [se trouver] une nouvelle carrière. Kouamé N’Goandi, directeur général, CECS

Le directeur général du CECSConseil économique et coopératif de la Saskatchewan croit d’ailleurs que le gouvernement devrait mettre l’équilibre budgétaire de côté le temps de résoudre les problèmes économiques de la province.

Prenons le temps de régler les vrais problèmes et allons-y peut-être avec un déficit pour essayer de régler la situation du moment. Quand la situation, disons la pandémie, va passer, on pourra [...] revenir à l’équilibre budgétaire , conclut Kouamé N’Goandi.

Meilleur soutien des organismes fransaskois

Philolin Ngomo, président de l’Association des parents fransaskois, aimerait que le gouvernement évalue à nouveau de quelles manières il pourrait bien appuyer le fonctionnement des organismes francophones.

Il affirme que ces organismes ont un besoin criant de financement.

Philolin Ngomo est le président de l'Association des parents fransaskois. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Josée Bourgoin, vice-présidente de la Société canadienne-française de Prince Albert, est du même avis.

Présentement, il y a très peu de ressources disponibles, il y a très peu de financement de la part du gouvernement provincial pour nos organismes régionaux , déclare-t-elle.

Elle aimerait donc qu’ils en reçoivent davantage par l’entremise de différents programmes de soutien.

Rosalie Umuhoza, directrice générale de la Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan ( CAFSCommunauté des Africains francophones de la Saskatchewan ), indique pour sa part que son organisme ne reçoit aucun financement de la province.

Elle aimerait donc que le gouvernement mette de côté un fonds spécifique visant à financer ces organismes qui ne sont pas habituellement financés par la province.

On a besoin [...] d’être reconnu comme un organisme qui offre des services dans la communauté et qui peut contribuer à la communauté saskatchewanaise. Rosalie Umuhoza, directrice générale, CAFS

Enfin, Kymber Zahar, présidente de l’Association canadienne-française de Regina (ACFR), souhaite que des membres du gouvernement se rapprochent davantage des organismes fransaskois régionaux.

Il est important, dit-elle, que des fonctionnaires prennent le temps de rencontrer non seulement l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise [mais aussi] les autres organismes afin de connaître leurs besoins et leurs demandes.

Position claire sur le racisme

Une position claire du gouvernement provincial sur le racisme dans la province reste la priorité des membres de la CAFSCommunauté des Africains francophones de la Saskatchewan dans le cadre de cette élection.

Rosalie Umuhoza précise que les membres de l’organisme aimeraient voir si [les fonctionnaires de la Saskatchewan] sont d’accord avec le premier ministre Justin Trudeau qui a déclaré en juin que le racisme systémique existait au Canada.

On aimerait la reconnaissance par rapport au racisme : [que le gouvernement accepte] qu’il y ait du racisme dans la province [et] qu’il y ait au moins un plan d’action spécifique. Par exemple, un plan spécifique visant la lutte contre le racisme. Rosalie Umuhoza, directrice générale, CAFS

La directrice générale de l’organisme estime qu’un plan pourrait par exemple prendre la forme d’une précision par rapport au racisme en milieu de travail, dans les écoles ou, encore, une proposition sur le racisme envers les personnes de couleur ou même précisément envers les Autochtones.

Rosalie Umuhoza est la directrice générale de la Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Ricardo Costa

Rosalie Umuhoza affirme que la province pourrait alors travailler avec la CAFSCommunauté des Africains francophones de la Saskatchewan ainsi que d’autres partenaires, pour s’assurer que ce plan d’action soit bien mis en oeuvre.

Immigration francophone

L’ ACFRAssociation canadienne-française de Regina croit de son côté que l’immigration francophone devrait être une priorité du nouveau gouvernement.

Sa présidente, Kymber Zahar, affirme qu’il est important d’accueillir davantage de francophones de l’étranger, et ce afin d’accroître l’économie canadienne en ce temps de pandémie.