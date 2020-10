Débat des chefs : une occasion de mieux connaître Scott Moe et Ryan Meili

Scott Moe a pris les rênes du Parti saskatchewanais en 2018, après le retrait de la vie politique de Brad Wall, qui en était à son troisième mandat à la tête du parti. La même année, Ryan Meili a remporté la course à la chefferie du Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan.

Il sera intéressant de voir de quelle manière les deux chefs se comporteront lors du débat. Howard Leeson, professeur émérite, Université de Regina

Selon Howard Leeson, qui est professeur émérite à l’Université de Regina, le débat de mercredi revêt une importance supplémentaire, puisque les électeurs ont moins l’occasion de rencontrer et d'interagir avec les chefs en raison de la pandémie de COVID-19.

C’est une campagne complètement différente de ce que nous avons vécu jusqu’à présent. Même au sein d’un parti, les candidats et leurs équipes se réunissent beaucoup moins qu’à l’habitude. Les électeurs reçoivent beaucoup de publicités à la télévision et sur les médias sociaux. Je pense que le débat aura plus d’impact que lors des dernières élections , affirme-t-il.

Le débat sera diffusé en direct et en ligne avec une traduction simultanée sur le site web d'ICI Saskatchewan, ainsi que sur la page Facebook ICI Saskatchewan  (Nouvelle fenêtre) . Il sera également présenté en direct avec traduction simultanée sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé.

Le NPD Nouveau Parti démocratique tentera de faire des gains grâce au débat

Le professeur de sciences politiques et d’études internationales à l'Université de Regina Tom McIntosh croit que le débat est particulièrement important pour le chef néo-démocrate, Ryan Meili.

Selon lui, le NPDNouveau Parti démocratique a besoin de démontrer à la population saskatchewanaise qu’il est une option de rechange légitime au gouvernement sortant.

De nombreux électeurs ne connaissent toujours pas Ryan Meili. Le débat leur permettra de savoir qui il est. Il leur permettra également de vérifier si Scott Moe est bien celui qu’ils pensent connaître , explique Tom McIntosh.

Ryan Meili s'engage notamment à réduire le temps d'attente pour les opérations chirurgicales dans la province. Photo : Radio-Canada / Matt Duguid

De récents sondages effectués par la firme Research Co. montrent que le public semble faire plus confiance à Scott Moe qu’à Ryan Meili. Selon le sondage, 65 % des répondants estiment avoir une opinion positive du premier ministre sortant, contre seulement 45 % pour le chef néo-démocrate.

La firme a également constaté que l'opinion des électeurs envers Scott Moe s’est améliorée depuis le début de la campagne, alors que c’est le contraire du côté de Ryan Meili.

Les sondages donnent le Parti saskatchewanais gagnant

L’analyste des sondages de CBC, Éric Grenier, rappelle que les débats des dernières élections n’ont pas vraiment modifié l’opinion publique en Saskatchewan avant le jour du scrutin. Ryan Meili tentera donc de faire ce qu’aucun de ses prédécesseurs n’a pu faire avant lui, soit changer l’élan du vote avant le 26 octobre.

Éric Grenier indique qu’à l’heure actuelle le Parti saskatchewanais est en avance de 19 à 22 points de pourcentage dans les sondages. Le parti de Scott Moe remporterait de 39 à 49 sièges, ce qui est bien plus que le seuil de 31 sièges nécessaires pour former la majorité.

C’est un grand écart à combler en quelques semaines seulement pour le NPDNouveau Parti démocratique . Bien que les néo-démocrates soient à égalité avec le Parti saskatchewanais à Regina, il tire de l'arrière à Saskatoon et se trouve loin derrière dans le reste de la province.

La COVID-19 au coeur du débat

Un peu plus de sept mois après le début de la pandémie de COVID-19, ce thème risque d’occuper une bonne partie du débat.

Alors que la Saskatchewan enregistre une hausse de cas de COVID-19 et semble se diriger vers une seconde vague de la maladie, Scott Moe devra défendre les décisions prises par son gouvernement.

Scott Moe est devenu le 15e premier ministre de la Saskatchewan le 2 février 2018 (archives). Photo : La Presse canadienne / Liam Richards

Ryan Meili tentera de diminuer la confiance du public envers le gouvernement sortant en s’attaquant aux mesures sanitaires mises en place par le Parti saskatchewanais.

Le débat sera l’occasion pour les chefs de répondre aux questions et aux préoccupations des électeurs en ce qui a trait à la gestion de la crise sanitaire. Celui qui pourra convaincre l’électorat que son plan est le meilleur sera le grand gagnant de la soirée , dit le directeur du bureau saskatchewanais du Centre canadien de politiques alternatives, Simon Enoch.

La clé d'un débat productif

Howard Leeson, Tom McIntosh et Simon Enoch croient que, pour que le débat soit productif, Scott Moe et Ryan Meili doivent éviter les échanges cacophoniques qui ont caractérisé le premier débat dans la course à la présidence américaine entre Donald Trump et Joe Biden.

Personne n’est sorti gagnant de cet exercice. Je ne m’attends toutefois pas à ce genre de performance de la part de Scott Moe et de Ryan Meili. J’espère que nous aurons un débat constructif où les chefs nous parleront de leurs idées et de leurs projets , conclut Simon Enoch.

Avec les informations de Nicholas Frew et Éric Grenier