Doug Ford n'a pas d'argent pour désengorger les autobus à Toronto

Des photos d'autobus municipaux bondés ont circulé dans les médias sociaux au cours des derniers jours.

En réponse à l'un de ces tweets, la Commission de transport de Toronto (CTT) a affirmé mardi qu'il n'était plus possible de respecter l'écart sanitaire avec la hausse d'achalandage liée au déconfinement.

Mercredi, la CTTCommission de transport de Toronto a précisé qu'elle redéployait certains autobus vers les circuits les plus achalandés, en plus de modifier les horaires si nécessaire.

Notre niveau de service est à 95 % de ce qu'il était avant la pandémie, alors que l'achalandage n'en est pas à la moitié de ce qu'il était , se défend le porte-parole de la Commission, Stuart Green.

Il ajoute que les circuits les plus achalandés, comme ceux de Keele, Dufferin, Jane, Finch, Lawrence et Markham ont plus d'autobus qu'ils n'en avaient avant la pandémie. Pour 92 % des trajets en autobus, il y a moins de 25 passagers, soit la moitié de la capacité du véhicule , dit-il.

De son côté, Doug Ford a dit mercredi qu'il s'était battu plus fort que tout autre premier ministre afin d'obtenir de l'argent d'Ottawa pour les villes, ce qui a mené à une aide de 400 millions de dollars pour la Ville Reine.

Pour sa part, la médecin hygiéniste adjointe de la province, la Dre Barbara Yaffe, a affirmé que chaque usager devrait porter un masque, comme le veut la consigne de la santé publique. Si les usagers sont trop inquiets, ils peuvent attendre le prochain autobus [moins bondé], si possible , a-t-elle conseillé.