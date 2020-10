Le documentaire CHSLD, mon amour présenté en première mondiale aux RIDM

Réalisé par Danic Champoux, CHSLD, mon amour a été tourné durant l’automne 2019, donc avant la crise sanitaire causée par la pandémie de COVID-19 qui a touché de nombreux CHSLD.

L'affiche du long métrage documentaire « CHSLD, mon amour » Photo : Magasin général

Le long métrage suit pendant plusieurs mois les résidents, les résidentes et le personnel du CHSLD Émilie-Gamelin, situé dans le Centre-Sud de Montréal.

Le cinéaste Danic Champoux s’est fait remarquer lors de la saison 1996-1997 de La Course destination monde. Il a ensuite réalisé plusieurs documentaires, dont Mon père (2000), Le sel de la terre (2007) et Baklava blues (2009). En 2015 et 2016, il a fait trois longs et moyens métrages : Ça fait 20 ans, Conte du Centre-Sud et Cris sur le bayou.