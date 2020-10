COVID-19 : la France annonce des couvre-feux dans plusieurs grandes villes

Devant l'aggravation de l'épidémie de COVID-19 en France, le gouvernement d'Emmanuel Macron a annoncé mercredi le rétablissement de l'état d'urgence sanitaire à partir de minuit samedi sur l'ensemble du territoire, et l'imposition de couvre-feux dans plusieurs grandes villes, dont Paris.

Les villes de Paris, Lille et Rouen sont concernées au nord du pays. Plus au sud, Grenoble, Lyon, Toulouse, Montpellier, Saint-Étienne et Marseille sont touchées.

Le couvre-feu sera en vigueur tous les soirs dès samedi, de 21 h à 6 h, et ce, pour quatre semaines, a annoncé le président lors d'une entrevue sur la chaîne de télévision France 2.

Le couvre-feu durera quatre semaines et nous irons devant le Parlement pour le prolonger jusqu'au 1er décembre. Six semaines, c'est le temps qui nous paraît utile , a précisé Emmanuel Macron.

Le non-respect de ce couvre-feu sera passible d'une amende de 135 euros (environ 200 $ CA). En cas de récidive, ce montant s'élèvera à 1500 euros (environ 2300 $ CA), a prévenu le président.

La France a enregistré 22 591 nouveaux cas et 104 décès de plus dans les dernières 24 heures, pour un total de près de 780 000 cas et 33 037 morts depuis le début de l'épidémie.

Plus de détails suivront.