Budget participatif : la Ville de Trois-Rivières dévoile les projets gagnants

Deux projets citoyens ont été retenus pour le premier budget participatif de Trois-Rivières . 200 000$ seront accordés au total par la Ville pour une plantation d’arbres au parc Lambert, et pour le réaménagement d’une partie du parc de l’Exposition.

800 trifluviens se sont prononcés pour choisir et donner naissance au projet Croque ta ville et au projet d’Aménagement vert au parc de l’Exposition .

Le premier, imaginé, par deux Trifluviennes, propose la plantation d’arbres, d'arbustes fruitiers et de végétaux comestibles sur le territoire du parc Lambert. Selon la Ville, l’objectif est d'agrémenter la vie de quartier aux alentours du parc en sensibilisant les citoyens à l'autosuffisance alimentaire et à l'agriculture urbaine .

Le second vise l’aménagement et le verdissement d’une partie des terrains du parc de l’Exposition. Des arbres devraient être plantés en bordure de la rue De Calonne, et du mobilier urbain sera installé dans le parc.

Le projet de verdissement et d'aménagement retenu pour le parc de l'Exposition. Photo : Ville de Trois-Rivières

Les deux projets verront le jour au printemps prochain. Six projets avaient été soumis au vote de la population.

Il s’agit du premier budget participatif de la ville de Trois-Rivières.