De nouvelles restrictions pour les centres d'entraînement en Ontario?

La santé publique a recensé au moins 61 infections jusqu'à maintenant en lien avec l'éclosion à la succursale Spinco de Hamilton, que ce soit chez des clients du centre de cardiovélo, des employés ou des proches et des amis des cas initiaux.

L'établissement est fermé jusqu'à nouvel ordre.

La province a aussi ordonné la fermeture le week-end dernier des gyms dans les zones chaudes de Toronto, Ottawa et la région de Peel.

La médecin hygiéniste adjointe de l'Ontario, la Dre Babara Yaffe, a indiqué, mercredi, que les autorités évaluaient actuellement la possibilité d'émettre des directives additionnelles pour les centres d'entraînement qui sont toujours ouverts dans le reste de la province.

Elle n'a pas donné de détails sur les restrictions envisagées ni quand elles pourraient être imposées.

La médecin hygiéniste adjointe de l'Ontario, la Dre Barbara Yaffe Photo : Radio-Canada

Le centre de spinning touché par l'éclosion à Hamilton respectait les consignes de la santé publique, assurent ses propriétaires, que ce soit en matière d'écart sanitaire ou de port du masque. Toutefois, à l'heure actuelle, le masque est obligatoire dans les gyms seulement dans les déplacements des clients et ne l'est plus une fois que le cours est lancé.

La Dre Yaffe a souligné que les centres d'entraînement étaient des lieux clos où se réunissent plusieurs personnes sans toujours porter un masque, ce qui peut accroître le risque de transmission du coronavirus.