Le Manitoba annonce deux morts et 146 cas de COVID-19, un nombre record

Le Manitoba annonce mercredi deux décès dus à la COVID-19 et 146 nouveaux cas de la maladie. Le Manitoba établit un record quotidien de nouveaux cas pour une deuxième journée de suite.

La 36e personne à mourir de la maladie est un octogénaire de Winnipeg. La 37e personne à mourir est une septuagénaire, aussi de Winnipeg. Ces deux cas étaient connus des autorités.

Parmi les 146 nouveaux cas, 107 ont été décelés mardi et 39 ont été décelés lundi.

Un embouteillage dans les tests a causé un décalage similaire dans l’annonce de nouveaux cas mardi selon le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin.

Le Manitoba comptabilise 2925 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie. Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 4,4 %.

Voici les faits saillants : Nombre de cas actifs aujourd’hui : 1374

Personnes guéries à ce jour : 1514

Personnes à l’hôpital : 27, dont 3 aux soins intensifs

Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 est maintenant de 37.

La répartition des nouveaux cas de COVID-19 par région sanitaire est la suivante : Winnipeg : 114

Prairie Mountain : 2

Santé Sud : 17

Entre-les-Lacs et de l’Est : 9

Nord : 4

Depuis le début du mois de février, 215 861 tests de dépistage ont été effectués, dont 2200 mardi. Les enquêtes sur ces cas sont en cours. Les autorités sanitaires assurent que le public sera informé s’il existe un risque pour la santé publique.

Brent Roussin a noté mardi que le nombre réel de cas actifs est certainement plus bas de plusieurs centaines de cas que le chiffre fourni par la province.

C’est dû au fait que le personnel de la province s’occupe en priorité de la recherche de contacts, plutôt que des vérifications nécessaires pour éliminer les cas actifs de la liste de la province.

La santé publique rapporte des expositions possibles à la COVID-19 dans trois écoles du Manitoba :

L’école Mitchell Middle School située au 203 rue Third à Mitchell, du 7 au 9 octobre.

L’école Margaret Park située au 385 avenue Cork à Winnipeg le 5 et 7 octobre.

L’école Acadia Junior High située au 175 avenue Killarney à Winnipeg, le 5 et 6 octobre.

De plus, une personne atteinte de la COVID-19 a pris le vol WestJet WS204, entre Edmonton et Winnipeg, le 2 octobre. Les personnes situées dans les rangées 1 à 5 devraient se placer en quarantaine pendant 14 jours à compter du 2 octobre, et obtenir un test de dépistage s’ils présentent des symptômes.

Le médecin hygiéniste en chef continue d’encourager fortement les Manitobains à mettre en oeuvre les mesures sanitaires de base pour éviter de propager la COVID-19 :