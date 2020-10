Accident mortel sur la route 117 : la communauté amossoise est sous le choc

L’homme de 29 ans était impliqué sur la scène culturelle et communautaire dans la MRC d’Abitibi. Depuis son décès, les personnes qui l’ont croisé lui rendent hommage.

Improvisateur, comédien pour Amos vous raconte son histoire et collaborateur de nombreux projets avec l'équipe de MédiAT, Michaël Bédard était aussi impliqué à la Maison des jeunes d’Amos.

Séparés par un retour aux études, il avait mené deux mandats au sein de l’organisme. Je pense que c’était quelqu’un qui était passionné, c’était était vraiment quelqu’un qui voulait transmettre une flamme, transmettre une passion. C’était pour nous un animateur qui était hyper dynamique, qui était très apprécié de tous les jeunes confondus. C’était quelqu’un pour qui le salaire importait peu. Il donnait tout son cœur au travail , soutient la directrice générale de la Maison des jeunes et bonne amie, Kate Dessureault.

C’était vraiment quelqu’un qui avait de la facilité dans la prise de contact avec l’être humain, c’était un aimant à personnes. Kate Dessureault

L’auteur originaire d’Amos Samuel Larochelle le décrit comme une personne extrêmement énergique, à l’écoute, généreux de son temps .

Il raconte l’avoir rencontré lorsqu’il était président d’honneur du Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue. Samuel Larochelle organisait un cabaret littéraire en mai 2019.

On m’avait conseillé Michaël. J’avais d’abord lu ses mots, j’avais vu son talent tout de suite. Je m’étais senti à l’aise de l’inviter au cabaret et lors de la soirée, j’ai tout de suite vu que que c’était plus qu’un talent avec les mots, c’était une présence sur scène, une capacité de jouer avec le public, de rigoler avec le public. Et dans ses textes, c’était à la fois beaucoup de profondeur, de sensibilité, d’humour, un style très personnel , décrit Samuel Larochelle.

Les deux hommes se sont croisés plusieurs fois ensuite, dont au Cabaret des mots il y a quelques jours à La Sarre.

L’enquête pour déterminer les circonstances entourant sa mort se poursuit au Bureau des enquêtes indépendantes.