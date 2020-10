Une famille à bout de nerfs après 74 cas de COVID-19 dans un centre de soins

Lisa Muswagon, dont le père est hébergé en isolement dans le centre de soins de longue durée Parkview Place, à Winnipeg, est au bord de la crise de nerfs depuis que l’entreprise gestionnaire de l’établissement a reconnu lundi qu’au moins 57 résidents et 17 membres du personnel ont été déclarés positifs à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Lisa Muswagon et sa mère, Isabel Scribe, tentent tous les jours de joindre Charles Scribe au téléphone. Les deux femmes s’inquiètent pour la santé de l’homme de 72 ans, alors qu’il se trouve en isolement dans sa chambre au 4e étage de Parkview Place.

L’établissement est le théâtre de la plus importante et la plus meurtrière éclosion de COVID-19 dans un foyer de soins de longue durée au Manitoba depuis le début de la pandémie. Jusqu’à présent, sept résidents sont morts.

En tant que fille, je suis au bord de la crise de nerfs , dit-elle. Il y a tellement d’incertitudes. Va-t-il tomber malade? S’il tombe malade, que va-t-il se passer? , s’interroge-t-elle.

Sa mère, Isabel Scribe, s'inquiète tout autant pour son mari.

C’est très stressant. Je n’arrive pas à dormir, je suis constamment inquiète à propos de ce qui se passe là-bas et comment il va. Isabel Scribe, femme de Charles Scribe et mère de Lisa Muswagon

Parkview Place est au niveau critique

Charles Scribe a été admis dans cette maison pour personnes âgées en mars dernier, au tout début de la pandémie au Manitoba. Sept mois plus tard, sa fille remet en cause sa décision.

Parkview Place se trouve au niveau critique du système provincial de riposte à la pandémie, soit le niveau le plus élevé, et ce depuis le 16 septembre après qu’un de ses employés eut été déclaré positif à la COVID-19.

C'est l'un des sept foyers de soins personnels actuellement aux prises avec des éclosions dans la province.

Pour endiguer la propagation, 205 résidents de Parkview Place vivant aux étages 3 à 12 ont été mis en isolement le 6 octobre. Ils sont surveillés deux fois par jour pour détecter des symptômes de la COVID-19, les repas sont livrés dans les chambres sur des plateaux et le personnel est examiné au début et à la fin de chaque quart de travail, assure Revera dans une lettre aux résidents.

Le personnel porte également des masques, des gants et des lunettes de protection lorsqu'ils interagissent avec les résidents, ajoute la lettre.

Les résidents qui ont contracté la maladie sont, eux, répartis en deux groupes dispersés sur deux étages pour réduire la transmission du nouveau coronavirus.

Les infirmières ne répondent pas

Reste qu’Isabel et sa fille ont le sentiment d’être laissées de côté en n’étant pas tenues informées de ce qui se passe dans la maison de retraite.

On ne peut même pas parler aux infirmières parce qu’il n’y a personne pour répondre au 4e étage , affirme la femme de Charles Scribe.

Lisa Muswagon et sa fille rendent visite à son père, Charles, à Parkview Place, plus tôt cette année. Photo : Soumise par Lisa Muswagon

Les quelques conversations téléphoniques qu’elles ont pu avoir avec lui sont inquiétantes cependant. Selon sa fille, Lisa Muswagon, personne ne vient le voir régulièrement et il n’est pas changé souvent. Les deux femmes sont aussi inquiètes du nombre de personnes qui travaillent à Parkview Place.

[Les résidents] traînent dans leurs excréments pendant plusieurs heures parce que personne ne peut venir les changer , dit Lisa Muswagon.

Elle explique également que son père est récemment tombé au milieu de la nuit, alors qu'il se rendait aux toilettes, mais que personne ne l’a soigné pendant des heures.

Des inspections bientôt effectuées

Lors d'une conférence de presse, le médecin hygiéniste en chef du Manitoba a dit qu'il surveillait de près l'épidémie à Parkview Place.

Nous avons été en communication avec les opérateurs , a affirmé le Dr Brent Roussin. Des inspections seront effectuées.

Le Dr Roussin a ajouté qu'une exemption a été accordée à la règle obligeant les employés des maisons de retraite à travailler dans un seul établissement pour permettre à de nouveaux travailleurs d’accroître le nombre de membres du personnel du foyer de soins de longue durée.

C'est inquiétant, a-t-il dit. Cela montre simplement que nous devons à nouveau protéger ces établissements. Il y a tellement de personnes vulnérables à l’intérieur et la meilleure façon de les protéger est de limiter la transmission communautaire.

Dans un courriel, un porte-parole de Revera a déclaré mardi que les protocoles internes concernant la gestion de la pandémie étaient continuellement revus.