Délais inconstitutionnels : la Cour suprême donne raison à Ryan Reilly

La Cour suprême a rétabli la suspension des accusations à son encontre.

En 2017, à Edmonton, accusé de voies de faits graves et de séquestration, Ryan Reilly avait été détenu pendant 36 heures avant d’avoir une audience de libération sous caution. Une incarcération préventive qui dépasse le délai de 24 heures prévu dans le Code criminel du Canada.

Un an plus tard, une juge avait donc suspendu les accusations à son endroit en raison de cette violation de ses droits constitutionnels et il avait été libéré.

La Couronne avait décidé de faire appel. En 2019, la Cour d’appel de l’Alberta avait estimé que la suspension de ces accusations était exagérée et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

Ryan Reilly avait alors décidé de faire appel auprès de la Cour suprême.