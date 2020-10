Hausse de 57 cas de COVID-19 en Estrie, dont 30 sont survenus au cours du weekend

Dans les 24 dernières heures, la santé publique précise qu'il y a eu 27 nouveaux cas, mais en ajoute 30 en rattrapage.

Un problème informatique a empêché la publication de ces derniers cas.

Les deux régions les plus touchées sont celles de la Haute-Yamaska (incluant Bromont) et le Granit avec respectivement une hausse de 21 et 17 cas.

Sur le territoire, le nombre de cas actifs s'établit à 270.

Il n'y a aucun nouveau décès depuis le 6 octobre dernier, pour un total de 34.

En tout, huit personnes sont hospitalisées, dont une est aux soins intensifs.

Le nombre de personnes rétablies s'élève à 1843.