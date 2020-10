Le Bas-Saint-Laurent devient la première FabRégion au Canada

Le Bas-Saint-Laurent est nommé première FabRégion au Canada et s'engage ainsi à atteindre 50 % d'autonomie alimentaire, énergétique et manufacturière d'ici 2054. Cet objectif doit être atteint par la mise en place d'une gouvernance régionale composée d’élus, de citoyens, de chercheurs et d'experts sectoriels.