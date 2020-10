Procès de G. Rozon : la défense s'attaque à la cohérence de la plaignante

Le contre-interrogatoire de la plaignante âgée aujourd’hui de 60 ans s’est poursuivi mercredi. Après avoir donné sa version des faits, la victime présumée devait répondre aux nombreuses interrogations de la défense.

En effet, les avocats de M. Rozon ont l’impression que sa version a beaucoup évolué au fil des années. D'après eux, il y a 40 ans, elle disait qu’elle n’avait pas l'impression d’avoir été agressée sexuellement par Gilbert Rozon, car elle n’avait pas exprimé clairement son non-consentement.

Aujourd’hui, elle dit plutôt qu’elle a clairement été victime d’une agression sexuelle et qu’elle a exprimé son refus quant à avoir une relation intime avec le fondateur de Juste pour rire.

La défense a rappelé mercredi matin les mots que la plaignante avait utilisés la veille pour décrire les événements survenus en 1980, à Saint-Sauveur : oppression , domination , pouvoir .

Des mots qu’elle n’avait pas utilisés lorsqu’elle était allée voir les policiers en 2017, rappellent les avocats de la défense. À l’époque, elle leur avait dit qu’elle n’était même pas certaine d’avoir été agressée sexuellement, puisque dans son esprit, elle avait tout simplement lâché prise, en espérant que cela se termine rapidement.

Une ordonnance de non-publication empêche le dévoilement de l'identité de la victime présumée. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Qu’est-ce qui fait que la perception de la plaignante a changé? C’est une question que se pose la défense. La façon dont son non-consentement a été exprimé au moment des faits sera donc très importante dans ce procès.

Car, pour la défense, le fait que la plaignante explique ne pas se souvenir avoir clairement dit non fait en sorte qu’il y a ambiguïté. La poursuite ne peut donc pas prouver que, hors de tout doute raisonnable, la plaignante a exprimé un non-consentement.

Mardi, la journée a été éprouvante pour la victime présumée qui a évoqué, a-t-elle dit, des souvenirs qu’elle a tenté d’oublier ces quatre dernières décennies.

Elle a rappelé qu’elle avait clairement repoussé M. Rozon deux fois à sa première tentative. La question se pose quant à savoir si ce non-consentement peut s’étirer jusqu’à quelques heures plus tard, lorsque M. Rozon arrive dans le lit, d'après le témoignage de la victime présumée.

L’avocat criminaliste Charles Côté, en entrevue à l’émission Isabelle Richer, a expliqué que le consentement ne se présume pas, d’après les tribunaux supérieurs. À contrario, ce n’est pas parce qu’une personne aurait accepté une relation sexuelle avec un individu dans le passé que, naturellement, elle est toujours consentante à avoir une nouvelle relation sexuelle plus tard , a-t-il précisé.

Pour Me Côté, il y a eu manifestation claire, selon le témoignage de la plaignante, de son refus d’avoir une interaction de nature sexuelle avec M. Rozon. C’était clair la veille et c’est clair quelques heures plus tard. L’accusé aurait donc dû redoubler de prudence et s’assurer de plein consentement de la plaignante. Je pense que ce sera la position que le ministère public va adopter , a ajouté l'avocat.

De son côté, Gilbert Rozon, qui a plaidé non coupable, a indiqué vouloir offrir sa version des faits. Il sera donc entendu à la barre.

Avec les informations de Geneviève Garon