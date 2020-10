Au moins 56 expositions à la COVID-19 dans les écoles de Surrey

Après un peu plus d’un mois depuis le début officiel des classes en Colombie-Britannique, la Commission scolaire de Surrey compte au moins 56 expositions à la COVID-19 et s’attend à ce que ce nombre augmente.

Avec 85 000 élèves et membres du personnel, la présence de la COVID-19 dans la communauté scolaire est inévitable, selon le directeur général de la Commission scolaire, Jordan Tinney.

La COVID-19 est dans nos communautés, nous devons vivre avec et [elle] sera aussi dans nos écoles , indique M. Tinney en ajoutant qu’il ne s’agit pas pour le moment d’éclosion dans les écoles, mais de cas en provenance de l’extérieur.

D’ici le jour du Souvenir, le 11 novembre, la Commission scolaire devrait atteindre la centaine d’expositions et peut-être même 200 d’ici le 1er janvier 2021, suppose le directeur général.

Inquiétudes des enseignants

Depuis juillet, les enseignants demandent à la province de renforcer ses mesures sanitaires et d’abaisser le nombre d’élèves par classe, sans résultat, explique le président de l’Association des enseignants de Surrey, Matt Westphal.

Nous faisons pression pour que le port du masque soit plus strict pour que ce soit plus sécuritaire pour tous, considérant tout ce que nous savons sur l’efficacité du masque , dit-il.

Il affirme également que la Commission scolaire de Surrey est à la traîne dans l’utilisation des plexiglas. Il aurait été préférable selon lui de les installer dès la rentrée scolaire, le 10 septembre, plutôt que d’avoir des discussions sur leurs utilisations une fois les classes commencées.

Un renforcement des mesures de sécurité est nécessaire pour apaiser les craintes grandissantes du personnel dans une année scolaire déjà éprouvante, explique M. Westphal. Il voit aussi une augmentation des inquiétudes liées à la santé mentale chez le personnel de Surrey.

Nous entendons parler de toute une gamme de problèmes de santé mentale. Il y a de l’anxiété, nous entendons des gens qui se sentent déprimés, des gens qui se disent aussi épuisés après un mois qu’ils le sont normalement au mois de juin , souligne le président de l’Association.

En cas d’exposition, les enseignants souhaiteraient savoir si leur classe est touchée. Pour le moment, la régie de la santé du Fraser contacte uniquement l’école sans spécifier de classe. La régie contacte ensuite individuellement les personnes à risque.

Renforcer les directives

Les 56 expositions à la COVID-19 dans les écoles de Surrey inquiètent Chris Stolz qui enseigne à l’École secondaire Tamanawis depuis plus de 20 ans.

D’un côté, on enregistre un cas par semaine à notre école. De l’autre, on voit aussi une très bonne pratique de l'hygiène et tout le monde porte un masque dans l’établissement, donc la communauté fait ce qu’elle doit faire , assure-t-il.

Il souhaiterait toutefois que la politique sur le port du masque soit renforcée à l’échelle provinciale.

Dre Bonnie Henry, peut-on s’il vous plaît avoir un règlement provincial sur le port du masque? s’enquit l’enseignant.

À défaut d’une réglementation provinciale, le président de l’Association des enseignants de Surrey, Matt Westphal, encourage les membres du personnel et les élèves à porter leur masque le plus souvent possible dans l’enceinte des écoles.

Avec les informations de Zahra Premji