Un hôtel des Îles transformé en centre de soins de santé

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Îles annonce qu'une section de l'établissement pourra accueillir une clientèle de type CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , afin de répondre aux besoins de la population d'ici l’ouverture des lits de CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée à la Résidence Plaisance des Îles, prévue à l’hiver 2021.

[Les] usagers intégreront ce nouveau milieu de manière progressive au cours des prochaines semaines , indique le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux par voie de communiqué.

Un possible centre pour traiter la COVID-19

Une autre section du Château Madelinot pourrait également être aménagée pour recevoir des personnes atteintes de la COVID-19, si la situation épidémiologique le requiert.

Cette unité de soins sera isolée de la partie hébergement avec une entrée indépendante et du personnel dédié , précise-t-on.

Plus de détails à venir