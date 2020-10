Val-d’Or complète la phase 1 de la revitalisation de son centre-ville

Les travaux, réalisés sur la 3e Avenue entre la 9e Rue et le Boulevard Lamaque ont nécessité un investissement total de 3,2 millions de dollars, soit 100 000 dollars de plus que le budget prévu.

Le chantier a permis la réfection des trottoirs, l’aménagement d’îlots de végétaux et d’une voie cyclable, en plus de moderniser le système de parcomètres.

Vue des travaux sur la 3e Avenue à Val-d'Or, près de l'église Saint-Sauveur. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

J’ai été agréablement surpris par la dimension de l’embellissement, par tout ce qui a été mis au niveau des arbustes, des fleurs et des arbres, souligne Pierre Corbeil. Le nouvel éclairage est aussi quelque chose à voir. On le fait pour nos citoyens, nos jeunes familles, qui vont pouvoir venir avec des poussettes, à vélo, vivre dans le centre-ville.

La phase 2 de la revitalisation de la 3e Avenue doit se poursuivre en 2021, entre la 9e et la 8e Rue. Encore là, il s’agira principalement d’aménagements de surface. Le mandat est déjà donné à nos services de préparer des plans et devis. On espère aussi pouvoir acquérir du matériel à l’avance pour sauver du temps. L’objectif est de lancer les appels d’offres au printemps prochain , précise le maire.

Les phases subséquentes seront cependant d’une plus grande envergure puisque la Ville de Val-d’Or devra aussi remplacer les infrastructures d’aqueduc et d’égouts, jusqu’à la 5e Rue.