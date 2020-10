Une nouvelle réalité pour des milliers d’élèves en Mauricie et au Centre-du-Québec

Plus de 1800 élèves de 4e et 5e secondaire de Trois-Rivières se rendront désormais à l’école une journée sur deux. Des centaines d’autres sont dans la même situation dans les MRC de Bécancour, Nicolet-Yamaska et Drummond. De plus, tous les élèves de niveau secondaire de ces MRC ainsi que de Trois-Rivières doivent maintenant porter le masque à l’école.