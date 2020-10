3 heures de route pour une chirurgie de l’aorte reportée

La vie de Normand Huard a basculé il y a deux semaines à la suite de douleurs à la poitrine. Depuis, il a effectué trois voyages à Québec dans l'espoir d'être soigné adéquatement.

Mercredi matin, il devait se rendre à l’Hôpital Saint-François d’Assise pour y subir une importante chirurgie afin de changer son aorte, l’artère motrice du corps humain qui lui cause ses douleurs.

Au micro plutôt que sur la table d'opération

Mais les plans ont changé. M. Huard s’est plutôt retrouvé au micro de Claude Bernatchez pour dénoncer sa situation à l’émission Première heure.

Encore hier, le médecin m’a dit que c’était assez urgent, qu’il fallait qu’ils m’opèrent. Ce n’est pas seulement la grosseur, mais aussi les douleurs que ça me provoque dans l’estomac qui font que c’est plus urgent que ça aurait dû l’être , explique-t-il.

Les rendez-vous étaient cédulés hier et aujourd’hui. Hier, c’était les derniers examens et les entrevues préopératoires avec les médecins anesthésistes. Et aujourd’hui, c’était l’opération. Tout a lieu comme prévu, mais à la fin de tout le processus, l’infirmière m’a annoncé hier que ma chirurgie d’urgence de ce matin était reportée , ajoute-t-il.

L’opération d’urgence à l’aorte que devait subir Normand Huard, de Saint-Irénée, a été reportée mardi à la dernière minute. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Normand Huard retourne donc bredouille chez lui mercredi matin. On lui a dit que sa chirurgie aurait plutôt lieu le 23 octobre.

Mais mettez-vous à ma place. Quand on est à l’hôpital, et puis qu’on remet ça comme ils l’ont fait, comment je peux avoir confiance en eux pour le 23? Dix jours avec la situation actuelle, c’est très loin. Normand Huard, résident de Saint-Irénée

Ils m’ont dit que si le problème s’aggrave, de me rendre à l’urgence à La Malbaie. Tout le monde se faufilait, personne ne voulait me parler , dénonce-t-il.

Quand la conjointe ne peut rester

Au moment de son entrevue à Première heure, Normand Huard attendait toujours l’arrivée de sa conjointe à Québec. C’est qu’elle n’avait pas accès à l’hôpital Saint-François d’Assise en raison de la pandémie. Elle est donc retournée chez elle dans Charlevoix.

Je déplore de faire déplacer des gens de Charlevoix, c’est 3 heures de route, et quand on leur garantit qu’on va les opérer, de ne pas le faire. Normand Huard, résident de Saint-Irénée

Dr Roger Grégoire, coordonnateur de l’activité chirurgicale en période de pandémie Photo : Radio-Canada

« On fait un effort surhumain », dit le Dr Grégoire

Mis au fait de la situation, le Dr Roger Grégoire, Roger Grégoire, coordonnateur de l’activité chirurgicale en période de pandémie, a promis de s’enquérir personnellement du cas de Normand Huard.

Quel code d’urgence a été mis sur lui? Je ne le sais pas , a-t-il réagi. Je vais certainement enquérir de la situation de M. Huard car oui, il a raison, ce n’est pas le fun de faire 3 heures de route en espérant être opéré, et puis de ne pas l’être.

Mais je vous garantis qu’on fait un effort surhumain pour opérer les patients les plus urgents. Le Dr Roger Grégoire, Roger Grégoire, coordonnateur de l’activité chirurgicale en période de pandémie

Environ 62 000 opérations sont effectuées annuellement au CHU de Québec. En vertu du nouveau plan de délestage, jusqu’à 6000 rendez-vous et 300 chirurgies seront reportés ou même annulés chaque semaine dans les cinq hôpitaux gérés par le CHU pour une période indéterminée.

Environ 300 chirurgies reportées, ça équivaut à 30 % de notre capacité par semaine. C’est 30 % de diminution , souligne le Dr Grégoire.

Les codes de priorité

Dans le cas d’une chirurgie, le médecin traitant cote un niveau de priorité : P1 pour une chirurgie d’ici deux semaines, P2 d’ici 28 jours, P3 d’ici 3 mois et P4 signifie que la chirurgie peut attendre.

On a demandé à chaque chirurgien de revoir sa liste d’attente, de donner un ordre des patients plus prioritaires. C’est un travail de moine. Plus on délaisse, pire c’est.