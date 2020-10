Se concentrer sur un sport pour éviter la propagation du virus

Nous devons nous rappeler que de passer du temps à socialiser et encourager nos jeunes avec d’autres parents et partisans avant, pendant et après les matchs augmente les risques de transmissions et d’exposition pour vous et votre famille , souligne la Dre Henry.

Elle indique que toutes les organisations sportives se doivent d’avoir un plan afin d’éviter la propagation du virus et cela peut inclure des restrictions pour les supporteurs dans les estrades.

Les expositions recensées incluent des matchs de soccer, de hockey et de football, ce qui a mené à la fermeture de certaines installations.

Nous voulons vraiment voir le but gagnant ou célébrer la passe parfaite à la fin du match, mais nous devons nous assurer de garder nos proches et nous-même en sécurité et suivre les directives liées à la COVID-19 , ajoute la Dre Henry.

Qu’à cela ne tienne, cela ne veut pas dire que la participation aux sports chez les jeunes doit être découragée, loin de là. Il demeure important pour tous de rester actif, assure Bonnie Henry.

Il faut toutefois maintenir les risques d’exposition au plus bas et cela notamment par le choix d’un seul sport.

Si vous faites du sport parascolaire, choisissez-en un seul, pas deux ou trois ou différentes activités à l’extérieur , illustre-t-elle.

Cette année n’est pas la bonne année pour participer tous les soirs à des activités dans différents groupes. Dre Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique,

La médecin hygiéniste en chef est également revenue sur la situation d’un centre d’entraînement en Ontario où au moins 61 cas de COVID-19 seraient liés au même cours de spinning.

La Dre Bonnie Henry indique que les autorités sanitaires surveillent attentivement les gyms et les centres d’entraînement partout en province. Pour le moment toutefois, très peu ont eu à répertorier des expositions à la COVID-19.