Arrêt obligatoire sur ce chemin vers la victoire : The Villages, 50 000 habitants, la plus grande communauté de retraités aux États-Unis.

Dans les rues entourant le rassemblement, l’appui au président Trump était évident. Les voiturettes de golf, moyen de transport très populaire, étaient ornées de drapeaux et d'affiches de la campagne de réélection du président.

Pour ces personnes âgées qui ont tenu à se déplacer pour venir entendre le vice-président, la COVID-19 n’est pas un enjeu déterminant dans leur décision électorale.

Parfois, j’ai l’impression que la COVID a été exagérée , explique Diana, une retraitée, qui souligne que le président Trump subit des traitements depuis sa contamination et qu’aujourd’hui il se porte bien.

Cette électrice, qui accorde beaucoup plus d’importance à l’économie, vante le bilan du président avant la pandémie.

Il a rendu sa grandeur à notre pays et a aidé notre économie. Diana, partisane de Donald Trump

Diana votera pour Donald Trump le 3 novembre, notamment en raison de facteurs économiques. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Mais le camp Trump est conscient que les inquiétudes liées au coronavirus sont une faiblesse auprès de l’électorat plus âgé.

Dans une vidéo publiée après son hospitalisation, Donald Trump a assuré à ses personnes préférées, les aînés, que d’importants progrès ont été réalisés dans la lutte contre la COVID-19.

À The Villages, en s’éloignant du lieu de la visite du vice-président, ces craintes s’invitent dans les préoccupations électorales.

La réponse à la COVID-19 a été déterminée par la politique et c’est une honte. Il s’agit de santé publique , se désole Erin, rencontrée à The Villages.

Jane Wherkeizer, elle, s’en prend directement au président Trump, déclaré positif à la COVID-19 au début du mois.

Il ne donne pas l’exemple à ses partisans, ça ne protège personne. Jane Wherkeizer, qui votera pour Joe Biden

Cette femme rappelle qu’en Floride, où on déplore plus de 15 000 morts liés à la COVID-19, la situation est toujours problématique.

Il faut un retour à la normale, mais nous devons agir intelligemment , assure Jane, qui votera pour Joe Biden dans trois semaines.

Donald Trump en perte de popularité

Ces inquiétudes se reflètent dans les intentions de vote des électeurs âgés, un groupe au sein duquel Donald Trump avait pourtant gagné avec 9 points de pourcentage il y a quatre ans.

À l’échelle nationale, des coups de sonde menés par CNN et NBC présentaient une avance de plus de 20 % pour Joe Biden chez les Américains âgés de 65 ans et plus.

Dans l’État pivot de Floride, un sondage de la North Florida University rendu public mardi révélait que Donald Trump disposait toujours d’un léger avantage sur son adversaire auprès de l’électorat plus âgé. 50 % des répondants âgés de plus de 65 ans ont affirmé vouloir voter pour le président sortant, contre 47 % pour Joe Biden.

Dans The Villages, une victoire de Biden est peu probable. Le comté où la communauté se trouve a appuyé Donald Trump à plus de 68 % en 2016.

David Stolz, partisan du président qui porte la fameuse casquette rouge, est convaincu que la victoire de son candidat sera décisive. Mais il admet qu’autour de chez lui, on aperçoit davantage d’affiches de Joe Biden cette année que de signes d'Hillary Clinton il y a quatre ans.

Les appuis à Joe Biden demeurent minoritaires à The Villages, mais les démocrates locaux assurent qu'ils ont augmenté depuis 2016. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Les démocrates, qui ont récemment organisé un défilé de voiturettes de golf pour déposer des bulletins de vote par correspondance, espèrent justement réduire cette énorme avance de quelques points de pourcentage.

Ça peut changer la donne , lance la présidente démocrate locale Chris Stanley, qui se dit prudemment optimiste , même plus que lors d’une première entrevue avec mes collègues à la fin de l’été.

Selon elle, en plus de la COVID-19, des propositions de l’administration qui se traduiraient par des compressions dans des programmes sociaux attirent des retraités dans le camp démocrate.

Nous sommes de bons électeurs, et l’avons toujours été. Nous allons voter. Tout revient à la participation dans un État comme la Floride , dit-elle.

Il y a quatre ans, les électeurs âgés de 65 ans et plus ont voté dans une proportion 70 %, une participation plus importante que tous les autres groupes d’âges.